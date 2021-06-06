美國「黑水」創辦人參與疫苗研發　外媒：已在台小型試驗

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《路透社》指出，COVAXX背後的投資者還包括X獎基金會執行董事長戴蒙斯（Peter Diamandis），美國證券交易委員會（SEC）的備案文件顯示，COVAXX今年3月私募超過13.5億美元。
報導指，COVAXX為聯合生物醫學公司（United Biomedical）的子公司，COVAXX去年7月開始疫苗試驗，並在台灣進行第一階段試驗，參與者包括60名年齡介於20歲至55歲之間的志願者，同時還有另一項包括3800人的研究，參與者涵蓋青少年與老年人，該公司還計劃今年於巴西、印度展開更大規模的試驗。
《路透社》詢問普林斯和COVAXX的關聯，以及雙方的協議都沒有收到任何回應，但親近普林斯的消息人士表示，普林斯一直在為這家疫苗公司建立分銷管道，包括作為管理高層協助去年10月於懷俄明州成立的「Windward Wyoming LLC」取得COVAXX疫苗的全球經銷權。
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