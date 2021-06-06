COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美國「黑水」創辦人參與疫苗研發　外媒：已在台小型試驗

▲《路透社》週六（5）報導，黑水保安公司創辦人參與的新冠疫苗研究項目，在台灣進行了小型人體試驗。（圖／美聯社／達志影像）
▲《路透社》週六（5）報導，黑水保安公司創辦人參與的新冠疫苗研究項目，在台灣進行了小型人體試驗。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-06 16:00:06

《路透社》週六（5）報導，黑水保安公司（Blackwater，現稱Academi）創辦人，同時也是前美國總統川普的支持者普林斯（Erik Prince）去年底參與投資新冠疫苗的研製，並且已在台灣完成小型人體試驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導引述獨家消息，普林斯投資一家叫做「COVAXX」的私人公司開發一款稱為「UN-612」的疫苗，該公司表示，根據台灣對60人進行的試驗數據來看，該疫苗表現出保護人體免受新冠病毒感染的效力，但該公司並未進一步公布確切的疫苗安全數據以及大型臨床試驗的資訊。

《路透社》指出，COVAXX背後的投資者還包括X獎基金會執行董事長戴蒙斯（Peter Diamandis），美國證券交易委員會（SEC）的備案文件顯示，COVAXX今年3月私募超過13.5億美元。

報導指，COVAXX為聯合生物醫學公司（United Biomedical）的子公司，COVAXX去年7月開始疫苗試驗，並在台灣進行第一階段試驗，參與者包括60名年齡介於20歲至55歲之間的志願者，同時還有另一項包括3800人的研究，參與者涵蓋青少年與老年人，該公司還計劃今年於巴西、印度展開更大規模的試驗。

《路透社》詢問普林斯和COVAXX的關聯，以及雙方的協議都沒有收到任何回應，但親近普林斯的消息人士表示，普林斯一直在為這家疫苗公司建立分銷管道，包括作為管理高層協助去年10月於懷俄明州成立的「Windward Wyoming LLC」取得COVAXX疫苗的全球經銷權。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀