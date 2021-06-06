COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

端午連假雙鐵退票多？陳宗彥公布：高鐵11、14日仍有人潮

▲指揮中心副指揮官陳宗彥今（6）出席指揮中心記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心副指揮官陳宗彥今（6）出席指揮中心記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-06 16:03:00｜2021-06-06 17:54:24

端午連假將至，近期政府不斷宣導，民眾在連假期間應留在原有縣市，以減少人流。台鐵今（6）日即表示，目前連假期間已退票逾7成。不過，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今表示，高鐵於11、14日仍有人潮，希望民眾為了自己與家人健康減少移動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳宗彥指出，上週希望民眾在端午連假期間，仍維持三級管制，因此上週開始高鐵、台鐵以及公路運輸每班次運輸量都有不超過兩成的措施；退票部分，上週起陸續有民眾去做退票，雙鐵今日上午也宣布退票免手續費，十分感謝台鐵、高鐵以及交通部的協助。

陳宗彥指出，在連假雙鐵運輸量部分，目前台鐵連假期間每日乘客量不到1成；不過，高鐵在11與14日仍出現高峰，但其他人數也都在1成以下。

陳宗彥再次呼籲，民眾在端午連假期間應留在原來縣市，不做移動，以減少人流，犧牲連假不僅能讓疫情轉好，也為了自己與家人的健康。

另外，針對基層員警在執勤上無法做到分倉分流等措施，陳宗彥說，派出所現在勤務壓力相當大，因此人力確實比較吃緊，但也不是做不到分倉分流，交接的方式可以很多種，可以讓不同組、不同人之間不做到密切接觸，這部分會請警政署人事單位，綜合第一線員警勤務編排任務，協助進行分組、分艙、分流的勤務編排。

陳宗彥呼籲，分倉分流的方式，可能跟過去警察同仁習慣的勤務不同，但他也拜託全體警政同仁，面對疫情勢必要做改變，不能還停留在習慣的做法，唯有透過這樣方式，才能讓第一線同仁繼續維持社會治安工作，畢竟只要一個派出所淪陷，那就必須調動其他旁邊3、4個所來支援，希望警政同仁一起努力。

在警消人力施打疫苗方面，陳宗彥說明，這段時間警消人員都有列在第一類、第二類的公費施打疫苗對象，因此包括在集中檢疫場所或是縣市警政同仁的施打人數，都有陸續起來；目前消防機關施打率也不錯，整體已超過7成多，在雙北的消防機關更打了9成比例。

▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀