端午連假雙鐵退票多？陳宗彥公布：高鐵11、14日仍有人潮

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陳宗彥指出，在連假雙鐵運輸量部分，目前台鐵連假期間每日乘客量不到1成；不過，高鐵在11與14日仍出現高峰，但其他人數也都在1成以下。
陳宗彥再次呼籲，民眾在端午連假期間應留在原來縣市，不做移動，以減少人流，犧牲連假不僅能讓疫情轉好，也為了自己與家人的健康。
另外，針對基層員警在執勤上無法做到分倉分流等措施，陳宗彥說，派出所現在勤務壓力相當大，因此人力確實比較吃緊，但也不是做不到分倉分流，交接的方式可以很多種，可以讓不同組、不同人之間不做到密切接觸，這部分會請警政署人事單位，綜合第一線員警勤務編排任務，協助進行分組、分艙、分流的勤務編排。
陳宗彥呼籲，分倉分流的方式，可能跟過去警察同仁習慣的勤務不同，但他也拜託全體警政同仁，面對疫情勢必要做改變，不能還停留在習慣的做法，唯有透過這樣方式，才能讓第一線同仁繼續維持社會治安工作，畢竟只要一個派出所淪陷，那就必須調動其他旁邊3、4個所來支援，希望警政同仁一起努力。
在警消人力施打疫苗方面，陳宗彥說明，這段時間警消人員都有列在第一類、第二類的公費施打疫苗對象，因此包括在集中檢疫場所或是縣市警政同仁的施打人數，都有陸續起來；目前消防機關施打率也不錯，整體已超過7成多，在雙北的消防機關更打了9成比例。
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