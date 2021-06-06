美方免費提供疫苗　柯文哲反問：給75萬劑就解決問題？

新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，而有效能夠阻卻疫情發展的疫苗，台灣現階段又相當缺乏。不過今（6）日三名「台灣之友」的美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）炫風訪台，並對外宣布美國將在第一階段就贈送台灣75萬劑疫苗，引發社會各界討論。對此台北市長柯文哲仍舊有些不以為然，表示對於捐贈疫苗者還是要心存感激，不過75萬劑疫苗仍舊無法解決問題。





我是廣告 請繼續往下閱讀

柯文哲日前曾經在防疫記者會上，怒批美方「台灣軍購也買了，萊豬也吃了，現在是嫌台灣死亡人數還不夠多，所以不打算提供疫苗？」當時此番說法也引發喧然大波。不過一週後美國總統拜登先是對外宣布，將提供全球8000萬劑疫苗，而首波的2500劑疫苗，據參議員達克沃絲的說法，將有75萬劑疫苗提供給台灣。





不過針對美國捐贈疫苗一事，柯文哲仍舊顯得有些不以為然。「人家要送我們，我們都說謝謝，但是是這樣，也要考慮那個量夠不夠。」柯文哲強調，他大概算過台灣總共需要的疫苗要3200萬劑，質疑美國「你給我們75萬劑就解決問題了嗎？」





柯文哲表示，他知道政治上還是有宣傳，但還是要務實。現在希望能打到疫苗的人，「真的都有機會可以打嗎？還有莫德納疫苗上個月28日就進來了，現在也還沒發下來。」柯文哲直言，重點不是說要給多少，而是要發到我們實際要打疫苗的人手上才有用，「不然講一堆，不只是多少，而是什麼時候，這些都要解決。」



