家族群聚擴散　高雄3確診　陳其邁拜託端午節大家宅在家

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同時，陳其邁記者會一開始也以字卡感謝美國，他對日、美疫苗相繼來台，高雄市府也將廣徵醫護加入接種大隊行列，也於記者會中說明接種規劃。
另外，對於苗栗外籍勞工群聚染疫，陳其邁也宣布「高雄市COVID-19風險管控原則」，對於有進用移工300人以上企業的移工宿舍每房住宿降載，不同僱用公司之外籍移工不得混住外，市府也要求做分倉、分流管理,若公司無法配合或符合標準，則將一律安排入住一般旅館。
同時也將依外籍移工依風險等級，擴大篩檢並在3天內在科技產業園區與科學園區（周三前）完成設置篩檢站。最後則是限制移動•嚴格管理，每日至少一次工作及宿舍環境清潔消毒並記錄。
陳其邁也擔憂端午連假將至，造成大批人員返鄉，他除已數據分析高雄染疫案例，有43%與上月母親節假期群聚有關，希望高雄遊子不要返鄉，可用簡訊或視訊的方式表達親情。
對此，高雄市府也喊出「端午連假123」呼籲民眾盡量不要移動；還有返回高雄的民眾，高雄市府會要求自主健康管理；並在高鐵站、火車站、客運站都會設置QRcode，上下車均要實聯制。
陳其邁表示，只要透過實聯制，誰坐車到高雄市府就會知道，返鄉回高雄這幾天內都要落實自主健康管理。陳其邁呼籲，自主健康管理者，在家裡要戴口罩，盡量避免到公共場所，避免搭乘大眾運輸，非必要的跨區移動要拜託大家先忍耐點，用簡訊、視訊代替返鄉，喊話「愛護全家人、端午不出門」。
同時，衛生局技正潘炤穎也對高雄今增加3例表示，案11253婦人是5月31日公布的小港區案10472男子的外婆，案10472妻女相繼染疫，如今外婆也中確診，屬家族群聚感染。這名60多歲婦人是高雄市警小港分局某派出所志工，曾接觸這名女志工的警察已接受快篩，高雄市衛生局根據疫調匡列227名接觸者。
潘炤穎表示，案11253婦人5月24日出現疲倦等症狀，6月4日採檢確認，疫調足跡地點包括5月22日曾造訪小港區康莊路「台北迪化街紅麵線」、5月23日到「成家鴨肉麵」等。
至於案例11254潘炤穎指出，是一名40多歲男子，他是案11253的接觸者，無症狀感染，6月5日採檢確認，足跡地點包括小港、林園多家飲食店。
潘炤穎也說，案11255是一名30多歲軍人，為北部確診者案9899的室友，6月1日回到高雄居家隔離，6月5日症狀加劇經篩檢後確診，CT值19.2，目前在負壓隔離病房治療。
對是否要對案11255開罰等，表示，潘炤穎認為，個案是在6月4日接到居家隔離通知書，由於個案已知與確診個案密切接觸者，故有避免出外。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。