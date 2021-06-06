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男星捲入皇室紛爭　扛25公斤真劍上陣對打

▲蕭子墨在主演的新片《大鑄劍師》裡，扛著25公斤的真劍拍攝。（圖／三和娛樂提供）
▲蕭子墨在主演的新片《大鑄劍師》裡，扛著25公斤的真劍拍攝。（圖／三和娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-06 22:00:00｜2021-06-06 22:31:01

男星蕭子墨在主演的新片《大鑄劍師》裡，飾演身手俐落的青年蒙陽，因為自小目睹會鑄劍的父親遭奸黨殺害，因此隨身帶著父親遺留下來的劍，意外地捲入皇室鬥爭，最終領悟到正義與鑄劍精髓。而為了營造畫面真實感，蕭子墨仍然扛著重達25公斤的真劍拍攝。

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擁有有MMA綜合格鬥、柔術、散打等多項武打底子的蕭子墨，為了新片裡非一般細長箭型的巨劍，再次學習全新的箭術，他表示：「劇中安排的是巨劍，不是長箭，重量更重，要雙手才能拿住。」雖然劇組有準備輕軟的道具劍，但為了畫面上營造武打強度與真實感，蕭子墨仍是拿著全鐵打造，至少25公斤的真劍上陣。

▲蕭子墨在主演的新片《大鑄劍師》裡，飾演身手俐落的青年蒙陽。（圖／愛奇藝提供）
▲▼蕭子墨在主演的新片《大鑄劍師》裡，飾演身手俐落的青年蒙陽。（圖／三和娛樂提供）
▲蕭子墨在主演的新片《大鑄劍師》裡，飾演身手俐落的青年蒙陽。（圖／愛奇藝提供）
蕭子墨透露：「整把劍是用實鐵打造，重量非常紮實，而且巨劍的施力又更累，每次一拍完鏡頭，第一件事情就是快把劍放下！」他形容在兵器互打的時候，不只金屬撞擊的聲音很嚇人，敲到對手的兵器，撞擊力道往往帶著強大的作用力，對手演員不小心也容易受傷，蕭子墨笑說：「每次我拿起劍時，大家都超不想靠近。」

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