端午連假　盧秀燕：在家視訊保安康

端午節連假即將到來，為了避免人潮移動造成防疫破口，台中市長盧秀燕今(6)日於台中市疫情指揮中心線上記者會，向民眾呼籲落實「三個減少」，減少移動、減少接觸、減少互訪。她表示，近日聽聞不少媽媽們跟她說，希望孩子減少移動落實防疫，她也傳達媽媽們的意見，希望大家聽媽媽的話，保護自己也保護家人，這就是孝順，這就是愛。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-06 16:41:46
盧秀燕指出，端午連假將至，不少民眾購買車票想要返鄉，由於目前處於防疫期間，不少人以及本身也是媽媽的她，均擔心出現防疫破口，呼籲民眾落實「三個減少」，第一「減少移動」，避免跨縣市移動，第二「減少接觸」，保持社交距離，第三「減少互訪」。她鼓勵大家端午宅在家，透過視訊一起過節，保護自己也守護家人。
另外，盧秀燕也向大家報告好消息，台中供五停二限水措施已於今日解除，日前她於台中市疫情指揮中心線上記者會邀請市民朋友一起集氣祈禱，希望這波梅雨能夠下好下對，現在願望成真，水庫有所進帳。上午經濟部長王美花也打電話向她說，自今日起取消台中限水措施，她非常感謝王部長，此外，由於王部長正在居家隔離中，祝福王部長早日解除隔離、保持健康。
盧秀燕也說，這波限水喚醒大家對水資源的省思，雖然中央已解除供五停二限水措施，但希望大家持續落實節約用水。
此外，前幾天雨水雖讓水庫有所進帳，不過也造成一些零星積水與災情，例如東勢、新社、太平、后里等地區，出現樹倒塌或土石崩落，造成部分道路無法通行，她要特別感謝市府同仁不眠不休，全力以赴搶修排除障礙。