美參議員達克沃絲曾參軍受傷　家族遭中共迫害、誓言挺台

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2006年達克沃絲競選參議員失利，改擔任伊利諾州退伍軍人事務部主任至2009年，後擔任美國退伍軍人事務部助理部長，2012年達克沃絲再次投入選戰，並在眾議員選舉中擊敗共和黨候選人沃爾什（Joe Walsh），成為伊利諾州歷史上首位亞裔女性國會眾議員，同時也是美國國會首位身障女性議員。2016年11月達克沃絲再度擊敗共和黨及對手及其他候選人，當選參議員。
達克沃絲在擔任參議員期間，於2018年以50歲的高齡生下次女，成為美國史上第一位在職期間懷孕、生產的國會議員。根據達克沃絲的競選官網介紹，她還推動國會允許參議員將嬰兒帶入議會，向全世界各地的勞工家庭傳達了關於家庭友好政策的重要價值。
2020年總統大選，達克沃絲一度被美國總統拜登考慮為副總統人選，《紐約時報》去年特別撰文描述達克沃絲獨特的背景，內文提到，達克斯沃的母親來自泰國，父親則是退休軍人。達克沃絲小時候家境並不好，有時候還要幫忙補貼家用，但她仍憑著自身的努力，進入夏威夷大學，並且取得華盛頓大學的國際事務碩士學位。
達克沃絲今日訪台時提到，她的母親是位泰國華僑，曾經生活在中國廣東潮州，是為了逃避共產黨的壓迫才徒步出逃至泰國。達克沃絲在談話時特別提到，在（亞洲）區域的另一個民主政體格外重要，自己和家人都能了解自由的代價，因此美國絕不會讓台灣孤軍奮戰，將確保台灣能獲得所需的資源度過疫情。