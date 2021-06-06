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美參議員達克沃絲曾參軍受傷　家族遭中共迫害、誓言挺台

▲美國聯邦參議院達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）同另外2位參議員今（6）日搭乘C-17運輸機來台訪問。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦參議院達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）同另外2位參議員今（6）日搭乘C-17運輸機來台訪問。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-06 16:43:09

美國聯邦參議院達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）等3位參議員今（6）日搭乘C-17運輸機來台訪問，身為泰裔美國人的達克沃絲特別提到民主的可貴，表示美國絕不會讓台灣孤軍奮戰，她對民主價值的重視與自身經歷有許多關聯。

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綜合外媒報導，達克沃絲曾經於美國陸軍服役，擔任直升機飛行員。伊拉克戰爭期間，達克沃絲在2004年11月12日執勤過程中直升機遭到火箭擊中，導致她嚴重受傷失去雙腿、右手重傷，但仍奇蹟似的生還，並在同年獲頒紫心勳章。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲達克沃絲曾在美國陸軍服役，參與伊拉克戰爭。（圖／美聯社／達志影像）
2006年達克沃絲競選參議員失利，改擔任伊利諾州退伍軍人事務部主任至2009年，後擔任美國退伍軍人事務部助理部長，2012年達克沃絲再次投入選戰，並在眾議員選舉中擊敗共和黨候選人沃爾什（Joe Walsh），成為伊利諾州歷史上首位亞裔女性國會眾議員，同時也是美國國會首位身障女性議員。2016年11月達克沃絲再度擊敗共和黨及對手及其他候選人，當選參議員。

達克沃絲在擔任參議員期間，於2018年以50歲的高齡生下次女，成為美國史上第一位在職期間懷孕、生產的國會議員。根據達克沃絲的競選官網介紹，她還推動國會允許參議員將嬰兒帶入議會，向全世界各地的勞工家庭傳達了關於家庭友好政策的重要價值。

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▲達克沃絲2018年以50歲高齡生下二女兒梅兒（Maile）。（圖／美聯社／達志影像）
2020年總統大選，達克沃絲一度被美國總統拜登考慮為副總統人選，《紐約時報》去年特別撰文描述達克沃絲獨特的背景，內文提到，達克斯沃的母親來自泰國，父親則是退休軍人。達克沃絲小時候家境並不好，有時候還要幫忙補貼家用，但她仍憑著自身的努力，進入夏威夷大學，並且取得華盛頓大學的國際事務碩士學位。

達克沃絲今日訪台時提到，她的母親是位泰國華僑，曾經生活在中國廣東潮州，是為了逃避共產黨的壓迫才徒步出逃至泰國。達克沃絲在談話時特別提到，在（亞洲）區域的另一個民主政體格外重要，自己和家人都能了解自由的代價，因此美國絕不會讓台灣孤軍奮戰，將確保台灣能獲得所需的資源度過疫情。

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