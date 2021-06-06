台北轉銜隔離晚3天　30多歲軍人回高雄後確診

高雄市今（6）日新增3起本土確診個案，其中1人，案11255為台北個案9899的友人，他在6月1日從台北直接開車返回高雄，但高雄市政府在6月4日才正式接到台北市政府轉銜為居家隔離對象，這中間已經過了3天時間，男子在高雄隔離後6月5日確診為陽性，CT值是19.2，高雄市長陳其邁認為，就地進行居家隔離還是最好的方式，越慢隔離就會增加疫情傳播風險。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-06 17:01:45｜2021-06-07 22:03:50
衛生局簡任技正潘炤穎指出，案11255為高雄籍的30多歲男性，是位軍人，平時在台北的營區服役，為台北確診者案9899之友人，6月1日時從台北開車返回高雄，6月2日因為擔心自己的狀況主動自費檢驗，當時呈現陰性的狀態，但是隔天就開始感到有一些不舒服，直到6月4日，高雄市政府正式接到台北市政府轉銜為居家隔離對象，這中間已落差3天，之後就按隨即按照高雄市政府的SOP，請他到防疫旅館進行隔離，並在6月5日PCR採檢為陽性，CT值只有19.2。
潘炤穎說，案11255在6月1日回到高雄，當時並無居家隔離通知書，這部分是直到6月4日接到轉銜後，6月5日確認診斷陽性，這過程中對於他的家人來說染疫風險相當高，所以他的母親、妻子都被匡列為居家隔離的對象，後續會持續密切觀察、追蹤。
陳其邁指出，高雄市衛生局是在6月4日才接獲轉銜通知，當然能夠馬上就地進行居家隔離相對來講是一個比較較好的方式，而越慢隔離，這中間的時間差當然就會多了疫情傳播風險，幸個案回到高雄後有做好自主的健康管理，也跟社區沒有太多的接觸連結，所以社區風險不大。
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