COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台北轉銜隔離晚3天　30多歲軍人回高雄後確診

▲陳其邁認為，就地進行居家隔離還是最好的方式，越慢隔離就會增加疫情傳播風險。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁認為，就地進行居家隔離還是最好的方式，越慢隔離就會增加疫情傳播風險。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-06 17:01:45｜2021-06-07 22:03:50

高雄市今（6）日新增3起本土確診個案，其中1人，案11255為台北個案9899的友人，他在6月1日從台北直接開車返回高雄，但高雄市政府在6月4日才正式接到台北市政府轉銜為居家隔離對象，這中間已經過了3天時間，男子在高雄隔離後6月5日確診為陽性，CT值是19.2，高雄市長陳其邁認為，就地進行居家隔離還是最好的方式，越慢隔離就會增加疫情傳播風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局簡任技正潘炤穎指出，案11255為高雄籍的30多歲男性，是位軍人，平時在台北的營區服役，為台北確診者案9899之友人，6月1日時從台北開車返回高雄，6月2日因為擔心自己的狀況主動自費檢驗，當時呈現陰性的狀態，但是隔天就開始感到有一些不舒服，直到6月4日，高雄市政府正式接到台北市政府轉銜為居家隔離對象，這中間已落差3天，之後就按隨即按照高雄市政府的SOP，請他到防疫旅館進行隔離，並在6月5日PCR採檢為陽性，CT值只有19.2。

潘炤穎說，案11255在6月1日回到高雄，當時並無居家隔離通知書，這部分是直到6月4日接到轉銜後，6月5日確認診斷陽性，這過程中對於他的家人來說染疫風險相當高，所以他的母親、妻子都被匡列為居家隔離的對象，後續會持續密切觀察、追蹤。

陳其邁指出，高雄市衛生局是在6月4日才接獲轉銜通知，當然能夠馬上就地進行居家隔離相對來講是一個比較較好的方式，而越慢隔離，這中間的時間差當然就會多了疫情傳播風險，幸個案回到高雄後有做好自主的健康管理，也跟社區沒有太多的接觸連結，所以社區風險不大。

▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀