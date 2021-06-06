美國捐75萬劑疫苗被嫌少？律師曝關鍵打臉：台灣不是乞丐

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▲繼日本提供台灣的124萬劑AZ疫苗抵達後，美國跨黨派訪問團今天抵台也宣布將援助台灣75萬劑疫苗。（圖／翻攝自「日本台灣交流協會」臉書）

美國給韓國只有100萬劑，給台灣卻有75萬劑

199萬劑現貨跟完全還沒看到蹤影的企業捐贈哪個比較多？

如果去年我們什麼都沒做，現在遇到困難才伸手牌，那才是乞丐行徑