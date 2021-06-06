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美國捐75萬劑疫苗被嫌少？律師曝關鍵打臉：台灣不是乞丐

▲美國跨黨派訪問團今（6）日搭乘美軍C-17運輸機訪台，抵台後直接宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲美國跨黨派訪問團今（6）日搭乘美軍C-17運輸機訪台，抵台後直接宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-06 17:31:59

美國跨黨派訪問團今（6）日搭乘美軍C-17運輸機訪台，抵台後直接宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗，引發討論，是繼日本捐贈124萬劑AZ疫苗之後，再一波防疫及時雨，不過卻被一些人批評「量太少」、「比日本還少」。對此，律師林智群也在臉書分享看法，並分析數據表示，美國其實很大方，引發討論。

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美國白宮日前表示，將釋出2500萬劑新冠疫苗到需要的地區，其中有700萬劑疫苗送到亞洲，而台灣也在首批配送名單中，而美國聯邦黨員譚美今抵台時就表示「台灣將收到75萬劑疫苗，作為第一批疫苗的一部分，台灣被列入第一批接種疫苗對美國至關重要，美國也瞭解到台灣的迫切需要」不過消息曝光之後，卻被不少人嫌棄「怎麼才75萬劑？還比日本少」，甚至有市議員跳出嫌棄數量過少，引發討論。

▲日本提供台灣的124萬劑AZ疫苗今日抵達。（圖／翻攝自「日本台灣交流協會」臉書）
▲繼日本提供台灣的124萬劑AZ疫苗抵達後，美國跨黨派訪問團今天抵台也宣布將援助台灣75萬劑疫苗。（圖／翻攝自「日本台灣交流協會」臉書）
對此，律師林智群在臉書表示「韓國人口有5100萬人，台灣人口只有2300萬人，美國給韓國只有100萬劑，給台灣卻有75萬劑，真的謝謝美國；有人說民間企業隨便捐都是破百萬劑，結果美國75萬劑跟日本124萬劑加起來還不到200萬劑，在學校上的數學課，199萬劑現貨跟完全還沒看到蹤影的企業捐贈哪個比較多？出社會多久啦？還這麼嫩」。

對於有政客酸我國是疫苗乞丐，林智群則說「去年我們捐口罩，結果被在野黨說是凱子外交，結果回頭看，我們送人家口罩，現在人家回送疫苗，如果台灣去年不慷慨，不願意在人家脆弱的時候幫助別人，今年我們脆弱的時候，人家會理你嗎？如果去年我們什麼都沒做，現在遇到困難才伸手牌，那才是乞丐行徑！現在我們跟美國日本是互相幫助，不是沒付出片面要好處，這點要搞清楚」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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