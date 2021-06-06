民眾自主分流沒用？北市回頭改採身分證管制民眾採買

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，其中北台灣成為疫情首當其衝的區域。日前基隆、桃園、台中以及高雄，以及新北的部分地區，都拍板定案以身分證字號尾數，作為民眾到市場採買的管控依據。而北市方面眼見靠著「自主」無法有效疏散購買人潮，台北市長柯文哲在今（6）日的防疫記者會上宣布，現階段也拍板要以身分證字號末一碼單雙號，來管控市民採買，若違反規定者最高可罰1萬元。





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上週部分縣市採取身分證字號尾數分流民眾採買日期時，柯文哲則表示相信民眾素質，不會以強致力規範民眾採買，而是希望訴諸國民素質，每週只採買兩次，分別購足所需之食材。不過經過一週的試驗後，似乎無法有效管控人流，且透過監視器掌握人流的方式失敗，似乎也讓柯文哲只好再回歸以身分證字號管控的方式。





柯文哲表示，今天上午前往濱江市場視察，發現週六週日市場還是人滿為患。因此決定即日起採身分證號單、雙號進行分流採買。若分流後仍無法有效疏解人潮擁擠，必要時將勒令市場休市1至3日。北市府規劃星期一至星期五宣導民眾自主分流，星期六、星期日則採強制執行方式，違反規定者可開罰3000元至10000元。





台北市產發局長林崇傑表示，市民採買集中在週六、日採買，因此人潮還是很多，明起開始分散採買人流，市場及大賣場由各業者自己管理分流採買，公有市場的部分由市場處及自治會則在出入口進行管制，攤販集中場則由警察局、市場處與自治會管制，呼籲民眾場域自治會及周邊里長加強宣導民眾出門採買應攜帶身分證、健保卡等身分證明文件。



