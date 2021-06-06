「漢奸」2字氣跑大S　陸網紅爆料汪小菲暴走內幕

大S、汪小菲10年婚變，經紀人透露導火線是汪小菲發文所致，他批評偷闖廈門的台灣2019新型冠狀病毒（COVID-19）確診者是「漢奸」、台北家人打不到疫苗的現象「太無恥」，大S受不了汪小菲的政治言論，大吵一架鬧離婚，大陸網紅「廣告小妹」忍不住為汪小菲說句話，「只要你住在北京，你就是全中國的指標人物，肩上扛著帶領14億人口一心向黨的責任。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-06 17:21:22｜2021-06-06 18:15:37
汪小菲譙台灣不是第一回，媽媽張蘭還爆料他家裡貼國旗，會問孩子：「你是哪裡人？」廣告小妹坦言：「他是土生土長北京人，北京是個什麼地方，就是轉角都會遇到官二代、黨的文宣隨處可見。北京的教育思想工作之優秀，咱上海還真的比不上。所以每次我被北京朋友罵不夠愛國，我都認了。」
大S跟汪小菲的摩擦，廣告小妹用一句話註解：「深藍距離正紅還有很長一段距離。」她嘆：「這鍋汪小菲一個人揹著有點委屈，一切的根源來自於兩岸通婚。這個決定是10年前雙方共同決定的，10年前遊戲規則已是這般。我常說真愛沒有那麼無敵，這是我的肺腑之言。你再怎麼愛眼前這個男人，遇上了跨不過去的鴻溝，理性溝通和馬景濤式怒吼，都敵不過他受了一生的教育。」
廣告小妹認為，汪小菲的問題是不尊重伴侶、以井觀天肆意批評老婆的家鄉，「但就以給孩子灌輸愛黨思想來說，他還覺得這是正義。整個北京都覺得這是正義。」所以她提醒「大S們」：「婚前多思考，你願意為婚姻做多少讓步？同文化的這年頭都容易離婚了，何況還是差異大的。」
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