宣布疫苗免費挨批收割　柯文哲反嗆：這時候還要搶功？

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，要控制疫情狀況，勢必得透過疫苗施打，讓民眾隔絕病毒傳染。不過現階段台灣相當缺乏疫苗，除了日前政府採購的外國疫苗尚未抵達外，國產疫苗也因為沒有經過三期測試，就連二期解盲也還未通過而還有變數。而在此時台北市長柯文哲昨（5）日宣布，未來疫苗充足時，免費提供市民打疫苗；不過外界隨即則批評中央早就編列全民免費打疫苗的預算，質疑柯是在收割。對此柯文哲不以為然表示，自己沒看到公文，且這種事不需要搶功。





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柯文哲在昨天的北市防疫記者會上首度宣布，未來無論疫苗是否充足，台北市民施打疫苗都不用負擔任何費用。柯文哲今天也補充說明表示，原本接種疫苗，民眾需支出50元至數百元不等的掛號費、問診費、注射費等額外費用，恐怕會影響民眾施打意願，也造成醫院行政流程繁重。也因此北市府方面拍板，未來將以人頭計，每劑疫苗補助100元給醫院，未來民眾也不再需要負擔任何費用。





不過消息一出後，中央方面也隨即宣布，全台灣民眾未來施打疫苗都不用付費。行政院方面也強調，過去就已經編列相關預算，施打疫苗本來就不需要民眾自行付款。更有網友在臉書上表示，柯文哲早就知道有該筆預算編列，提前公布免費施打疫苗的消息，是在收割中央政策。





對此柯文哲則否認收割一說，強調即使中央有編列相關預算，他也沒有看到公文。柯文哲強調，北市府一貫的策略就是照顧台北市民，無論是現在的公費還是以後的自費疫苗，通通免費。會有這樣的政策也是因為視察第一線疫苗的施打情況而形成的。





柯文哲也意有所指表示，把事情做好就好，「到這個時候，還要來搶功幹什麼？我就覺得很奇怪。」柯說，自己是在過程中發現，把相關費用都免費後，再以人頭費的方式付給施打單位，可以簡化很多行政程序，加速流程，也減少市民負擔。



