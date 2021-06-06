罷韓一週年　尹立po文請青年朋友非必要不要返鄉守護高雄

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尹立認為變種韓流已不用寄生在一個固定的政治宿主上，大家可以看到他們出現在許多政治議題場合、社會議題場合、各種議題團體，成為更隱性的存在，持續想要透過動員力來發揮他們的影響力。也因為更加隱性，被挨打時，反而更不知道要揮拳向誰。
其次尹立也指出，變種韓流將假訊息假消息，轉變成假劇情假認知，過去大家會一直跟大家展示韓流的一條龍內容農場，透過特定媒體的新聞與特定直播主、意見領袖帶動發起假新聞的擴散，要讓大家被假新聞洗腦。一次、一次的我們努力的抗衡，讓大家看見了這一條龍操作的存在。不過，現在，變種韓流，已不在只是內容農場，而是背後有一個總指揮中心的認知作戰系統。
尹立強調，透過疫情這一次，可看見各種團體紛紛站出來，積極爭取中國疫苗或是不能說出來的疫苗。或是集體性的攻擊操作國產疫苗的開發，是圖利政商組織等等。這是這一連串的劇情、利用人的情緒、恐懼與社會狀況來鋪陳故事。
尹立也提醒大家，假消息、假新聞已經不足為奇，現在是透過 假故事來進行認知作戰，這是最高境界的無影腳，在無形中，經由變種韓流作為傳聲筒，直接來影響人的認知。
在罷韓一週年得此刻，尹立認為大家要努力的還有更多，要為這社會改變的還有許多。但此刻，最重要的還是同島一命，齊心抗疫!就在當下。同時，更要嚴防變種韓流，持續的撕裂、分化臺灣，六月六號，讓我們再一次的 守住台灣、守護高雄。
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