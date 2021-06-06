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罷韓一週年　尹立po文請青年朋友非必要不要返鄉守護高雄

▲罷韓一週年尹立po文請青年朋友不要返鄉一起守住台灣守護高雄 (圖／wecare高雄提供)
▲罷韓一週年尹立po文請青年朋友不要返鄉一起守住台灣守護高雄 (圖／wecare高雄提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-06 18:23:01

今(6)日是罷免韓國瑜成功一週年的日子，罷韓四君子之一的前高雄市文化局長尹立在臉書po文邀請在六月六號返回返鄉投票的青年朋友，再次成為台灣重要的力量，留在原處、不要返鄉、非必要不要出門。渡過這關！並相約下次大家在心愛的故鄉再相見。

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在罷韓一週年的此刻，尹立呼籲大家除了防疫，也要防備在台灣社會中持續在變種的韓流，不要以為罷免韓國瑜就能夠解決當時充滿惡意、抹黑的韓流，其實這一年來，並非如此，而韓流為了生存下去，持續的變種。

尹立認為變種韓流已不用寄生在一個固定的政治宿主上，大家可以看到他們出現在許多政治議題場合、社會議題場合、各種議題團體，成為更隱性的存在，持續想要透過動員力來發揮他們的影響力。也因為更加隱性，被挨打時，反而更不知道要揮拳向誰。

其次尹立也指出，變種韓流將假訊息假消息，轉變成假劇情假認知，過去大家會一直跟大家展示韓流的一條龍內容農場，透過特定媒體的新聞與特定直播主、意見領袖帶動發起假新聞的擴散，要讓大家被假新聞洗腦。一次、一次的我們努力的抗衡，讓大家看見了這一條龍操作的存在。不過，現在，變種韓流，已不在只是內容農場，而是背後有一個總指揮中心的認知作戰系統。

尹立強調，透過疫情這一次，可看見各種團體紛紛站出來，積極爭取中國疫苗或是不能說出來的疫苗。或是集體性的攻擊操作國產疫苗的開發，是圖利政商組織等等。這是這一連串的劇情、利用人的情緒、恐懼與社會狀況來鋪陳故事。

尹立也提醒大家，假消息、假新聞已經不足為奇，現在是透過 假故事來進行認知作戰，這是最高境界的無影腳，在無形中，經由變種韓流作為傳聲筒，直接來影響人的認知。

在罷韓一週年得此刻，尹立認為大家要努力的還有更多，要為這社會改變的還有許多。但此刻，最重要的還是同島一命，齊心抗疫!就在當下。同時，更要嚴防變種韓流，持續的撕裂、分化臺灣，六月六號，讓我們再一次的 守住台灣、守護高雄。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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