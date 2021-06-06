廣東半個月暴增114例！佛山、廣州宣布非必要不離省市
中國廣東省近期疫情升溫，5月26日至6月5日期間共新增114例新冠肺炎患者，其中多為無症狀感染者，今（6）日廣東廣州市再新增6例本土感染案例、3例無症狀感染者，廣東吳川市也發下一名自廣州返市的無症狀患者，廣州市和佛山市當局宣布，非必要不離穗（廣州）、不出省。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-06 18:32:45
綜合中國媒體報導，廣州5月21日通報一例本土感染確診案例，至6月5日共新增94例感染者，其中80例確診、14例為無症狀感染者，加上佛山、茂名的感染者，確診者已破百例。當地政府表示，病例數短時間破百，顯示此次疫情「非同小可」，廣州近期防控措施不斷升級，從5月29日起實施分級分類防控，31日起離開廣州旅客必須提供72小時內的核酸檢測陰性證明，6月1日至3日陸續新增防控中高風險地區。
廣東此次疫情多為聚餐、群聚感染所致，其中荔灣區最早發現患者，當地防疫部門發現感染者感染的皆是印度變種病毒，是該變種病毒首次出現社區傳播，目前疫情疫情源頭尚未找到。
廣州、佛山政府今日宣布，廣大市民群眾非必要不離市、不出省，有需要離開者需持有48小時內核酸檢測陰性證明（48小時內陰性證明要求自6月7日12時起實施）；各級黨政機關、企事業單位、學校和旅行社等帶頭落實非必要不離開。
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