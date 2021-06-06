謝長廷護送日本AZ疫苗　本土劇女神感動：天佑台灣

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，為2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情注入及時雨，駐日代表謝長廷4日親自在日本航空公司送機，並向冒雨裝貨的機場員工鞠躬致意，讓「本土劇女神」李燕感動不已，在臉書發文：「天佑台灣。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-06 19:39:43
李燕透露她看到謝長廷在日本送疫苗的新聞感動了，也期盼疫情能盡快過去，「等疫情過後，我想好好去染頭髮、在外面走路，走來走去」，不忘祈福「天佑台灣」，並曬出自己一頭紅髮的甜美照片，懷念先前能隨時上街的時光，為防正義魔人糾纏，李燕幽默說明自己上傳的是舊照：「不要再問我為什麼不戴口罩。」 不少藝人在臉書感謝日本於危難中送暖，陳珮騏發文：「感謝日本！謝謝！」並表示和姊妹約定好，疫情結束後「絕對揪團再往沖繩衝一波」。方文琳曬出自己以前去本州、福岡旅遊的美照，以氣質優雅的和服亮相，文中寫著：「感恩的心，謝謝您們。」
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