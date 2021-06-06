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謝長廷護送日本AZ疫苗　本土劇女神感動：天佑台灣

▲李燕（右）看到日本疫苗來台感動發文。（圖／翻攝謝長廷、李小燕正面思考團臉書）
▲李燕（右）看到日本疫苗來台感動發文。（圖／翻攝謝長廷、李小燕正面思考團臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-06 19:39:43

日本捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，為2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情注入及時雨，駐日代表謝長廷4日親自在日本航空公司送機，並向冒雨裝貨的機場員工鞠躬致意，讓「本土劇女神」李燕感動不已，在臉書發文：「天佑台灣。」

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▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
李燕透露她看到謝長廷在日本送疫苗的新聞感動了，也期盼疫情能盡快過去，「等疫情過後，我想好好去染頭髮、在外面走路，走來走去」，不忘祈福「天佑台灣」，並曬出自己一頭紅髮的甜美照片，懷念先前能隨時上街的時光，為防正義魔人糾纏，李燕幽默說明自己上傳的是舊照：「不要再問我為什麼不戴口罩。」

▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市。（圖／NOWnews製圖）
不少藝人在臉書感謝日本於危難中送暖，陳珮騏發文：「感謝日本！謝謝！」並表示和姊妹約定好，疫情結束後「絕對揪團再往沖繩衝一波」。方文琳曬出自己以前去本州、福岡旅遊的美照，以氣質優雅的和服亮相，文中寫著：「感恩的心，謝謝您們。」

▲李燕發文祈福天佑台灣。（圖／翻攝李小燕正面思考團臉書）
▲李燕發文祈福天佑台灣。（圖／翻攝李小燕正面思考團臉書）
▲陳珮騏曬日本旅遊美照。（圖／翻攝陳珮騏打氣團臉書）
▲陳珮騏曬日本旅遊美照。（圖／翻攝陳珮騏打氣團臉書）
▲方文琳發文感謝日本。（圖／翻攝方文琳臉書）
▲方文琳發文感謝日本。（圖／翻攝方文琳臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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