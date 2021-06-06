疫苗接種速度看這！連江縣接種率最高　六都庫存未達2成

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在其他縣市部分，若依據接種人次排名，則分別為彰化縣2萬7980人、屏東縣1萬8328人、新竹縣1萬3791人、雲林縣1萬3623人、新竹市1萬3313人、宜蘭縣1萬1900人、花蓮縣1萬1451人、嘉義市1萬1396人、南投縣1萬597人、嘉義縣1萬210人、苗栗縣9316人、基隆市9188人、台東縣5283人、澎湖縣2761人、金門縣2111人以及連江縣1271人。
在疫苗接種率部分，六都的接種率以台北市為最高4.49%，接著是高雄市3.07%、台中市3%、桃園市2.94%、新北市2.82%、台南市2.14%。但若全國來看，則以連江縣最高，達到9.48%，其他縣市則約佔2%至4%不等。
由於這波本土疫情，以雙北市感染人數最多，且需醫療量能也比較龐大，因此在疫苗分配上的劑數，原則上以雙北地區第一類至第三類人員，第一劑接種率達100%所需數量來計算，而雙北以外縣市，則以第一類人員第一劑接種率達100%所需數量計算。台北市目前獲配14.1萬劑、新北市有10.63萬劑、桃園市8.11萬劑、台中市8.94萬劑、台南市4.3萬劑、高雄市8.34萬劑。
不過值得注意的是，六都的疫苗的庫存上，新北市與高雄市都已經全數施打完畢，台北市目前還有17.79%的庫存，桃園市也有17.56%，台中市跟台南市則分別還有5.39%與6.9%。
指揮中心今日表示，全國已配送72萬4900疫苗，今天大約已打了71萬劑，個縣市施打效率好，一瓶大約都可以打到1.03到1.05人，因此部分縣市都還有一些量，下週就會開始配發7萬劑的莫德納疫苗。
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