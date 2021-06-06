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疫苗接種速度看這！連江縣接種率最高　六都庫存未達2成

▲新北市與高雄市獲配的新冠肺炎疫苗已全數打完。（圖／新北市政府提供）
▲新北市與高雄市獲配的新冠肺炎疫苗已全數打完。（圖／新北市政府提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-06 20:58:13

國內本土疫情延燒，疫苗進口時程與施打進度，成為外界最關注的焦點，根據衛福部疾管署數據顯示，累計至6月4日，全台22縣市施打疫苗人數，以台北市與新北市最多，分別為11萬5917人與11萬3716人，但若以接種率來看，連江縣達9.48%最多，接著才是台北市4.49%與嘉義市4.29%。

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根據疾管署公布的新冠肺炎疫苗施打統計資料來看，截至6月4日，六都的接種人次依序是台北市11萬5917人、新北市11萬3716人、高雄市的8萬4802人、台中市8萬4578人、桃園市6萬6855人與台南市4萬31人。

在其他縣市部分，若依據接種人次排名，則分別為彰化縣2萬7980人、屏東縣1萬8328人、新竹縣1萬3791人、雲林縣1萬3623人、新竹市1萬3313人、宜蘭縣1萬1900人、花蓮縣1萬1451人、嘉義市1萬1396人、南投縣1萬597人、嘉義縣1萬210人、苗栗縣9316人、基隆市9188人、台東縣5283人、澎湖縣2761人、金門縣2111人以及連江縣1271人。

在疫苗接種率部分，六都的接種率以台北市為最高4.49%，接著是高雄市3.07%、台中市3%、桃園市2.94%、新北市2.82%、台南市2.14%。但若全國來看，則以連江縣最高，達到9.48%，其他縣市則約佔2%至4%不等。

由於這波本土疫情，以雙北市感染人數最多，且需醫療量能也比較龐大，因此在疫苗分配上的劑數，原則上以雙北地區第一類至第三類人員，第一劑接種率達100%所需數量來計算，而雙北以外縣市，則以第一類人員第一劑接種率達100%所需數量計算。台北市目前獲配14.1萬劑、新北市有10.63萬劑、桃園市8.11萬劑、台中市8.94萬劑、台南市4.3萬劑、高雄市8.34萬劑。

不過值得注意的是，六都的疫苗的庫存上，新北市與高雄市都已經全數施打完畢，台北市目前還有17.79%的庫存，桃園市也有17.56%，台中市跟台南市則分別還有5.39%與6.9%。

指揮中心今日表示，全國已配送72萬4900疫苗，今天大約已打了71萬劑，個縣市施打效率好，一瓶大約都可以打到1.03到1.05人，因此部分縣市都還有一些量，下週就會開始配發7萬劑的莫德納疫苗。

▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲根據指揮中心公布，北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中、彰化以及苗栗隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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