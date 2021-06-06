企業首例！富邦金超前部署　7日正式啟用「富邦篩檢站」

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富邦金控指出，公司超前部署，動態升級公司防疫規格，強化推動員工照護，在中央流行疫情指揮中心發佈企業可自辦員工快篩後，第一時間即依循相關原則指引建置完成富邦篩檢站，採預約分流管控制度，依同仁意願及評估風險高低次序，由專業醫事人員駐點執行快篩。富邦篩檢站目前規劃設置三個月，後續視疫情發展延長或結束。
富邦金控並與輔大醫院合作「富邦快速PCR檢測通道」，一旦同仁快篩結果為陽性，除依規定方式辦理通報，並將立即安排同仁搭乘防疫計程車至輔大或相關合作醫院進行PCR檢測，於PCR檢測結果出爐前，公司將積極且妥善安置。PCR檢測結果依照中央流行疫情指揮中心相關規定處理。
自去年疫情發生以來，富邦金控即啓動防疫應變機制並動態調整，目前除了一致性實施居家辦公規模最大化、分流上下班、暫停所有訪客約訪、積極監測評估同仁群聚感染風險等強化升級版之第三級防疫措施外，在此疫情嚴峻時刻，富邦金控持續展現正向的力量，以最審慎嚴謹的態度設立富邦篩檢站，執行高規格企業防疫機制，進一步保障同仁健康與提升營業場所安全，並確保各項營運及客戶服務持續不中斷。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。