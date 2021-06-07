恭喜！「仙女名模」廖奕琁生了　女兒20分鐘順產

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在疫情嚴重的時候，廖奕琁分享孕婦產檢流程經驗，發現原來微焦慮待產孕婦不是只有自己一人。每個禮拜到婦產科產檢，等候檢查的媽咪們，也越來越多人全副武裝，都是戴面罩、口罩加手套，反觀自己只戴2層口罩，覺得很沒安全感，很想馬上殺去買個面罩戴上，然後她也看到有些看診媽咪，按電梯鍵前後都用自備酒精先消毒，只用戴著手套的指關節或是隨身小物按電梯，避免直接用手指碰觸。
另外，醫生、醫護人員的防疫裝備越來越多，從一開始戴口罩，現在多了面罩、眼罩、手套、頭套，還有層層關卡的酒精消毒，從1樓進電梯前的門口、到診所櫃檯，最後進診間，幫她產檢的醫生也分享現在一天都會洗手超過上百次。廖奕琁做肚子超音波掃描產檢時，診間的門也會打開，盡量避免大家待在過度密閉的空間，廖奕琁說：「可以感覺到醫護人員對防疫的謹慎，很感謝大家這麼努力的在維護一個安全的看診環境。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。