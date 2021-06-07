劉結一：國家統一是民族復興的必然要求

我是廣告 請繼續往下閱讀
他在文中聲稱，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響廣泛深遠，國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加，世界進入動盪變革期。「個別大國對中國日益發展壯大更加焦躁不安，不擇手段對我們進行遏制打壓，變本加厲推行『以台制華』戰略」。
但劉結一稱，隨著中國大陸綜合實力和國際影響力持續提升，「對台壓倒性優勢不斷擴大，制度和治理體系優勢充分彰顯，並持續轉化為對台灣社會的影響力和吸引力。外部勢力阻撓我解決台灣問題越來越力不從心，台灣當局挾洋自重的籌碼越來越小，外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀注定失敗。」
他又說，要紮實推進兩岸關係和平發展和祖國統一，必須「加強黨對對台工作的集中統一領導」，貫徹「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展、融合發展，「按照『以通促融、以惠促融、以情促融』要求，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。
劉結一並強調，必須堅持底線思維，保持高度警惕，有效防範化解台海重大風險，堅決遏制「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，堅定維護國家主權和領土完整，堅定維護國家安全和發展利益。
他又說，陸方不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。
劉結一並表示，「希望更多台灣同胞認清『台獨』分裂的危害性和危險性，看清前途命運、利益福祉所在，增進對兩岸命運共同體的認知和對祖國和平統一的認同，自覺投身『反獨促統』的偉大事業，與我們攜手共創民族復興的美好未來。」（編輯：張淑伶）1100604