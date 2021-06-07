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劉結一：國家統一是民族復興的必然要求

▲中國大陸國台辦主任劉結一在中共黨刊「黨建」雜誌發表文章，重申「實現祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求」，希望更多台灣人「自覺投身『反獨促統』的偉大事業」。資料照。（圖／翻攝自國台辦官網）
▲中國大陸國台辦主任劉結一在中共黨刊「黨建」雜誌發表文章，重申「實現祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求」，希望更多台灣人「自覺投身『反獨促統』的偉大事業」。資料照。（圖／翻攝自國台辦官網）

中央社

2021-06-07 05:55:22

（中央社記者繆宗翰北京4日電）中國大陸國台辦主任劉結一今天在中共黨刊「黨建」雜誌發表文章，重申「實現祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求」，希望更多台灣人「自覺投身『反獨促統』的偉大事業」。

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劉結一4日以中共中央、國務院台灣事務辦公室主任身分，發表這篇名為「堅決維護國家主權和領土完整努力實現祖國完全統一」的署名文章。

他在文中聲稱，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響廣泛深遠，國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加，世界進入動盪變革期。「個別大國對中國日益發展壯大更加焦躁不安，不擇手段對我們進行遏制打壓，變本加厲推行『以台制華』戰略」。

但劉結一稱，隨著中國大陸綜合實力和國際影響力持續提升，「對台壓倒性優勢不斷擴大，制度和治理體系優勢充分彰顯，並持續轉化為對台灣社會的影響力和吸引力。外部勢力阻撓我解決台灣問題越來越力不從心，台灣當局挾洋自重的籌碼越來越小，外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀注定失敗。」

他又說，要紮實推進兩岸關係和平發展和祖國統一，必須「加強黨對對台工作的集中統一領導」，貫徹「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展、融合發展，「按照『以通促融、以惠促融、以情促融』要求，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。

劉結一並強調，必須堅持底線思維，保持高度警惕，有效防範化解台海重大風險，堅決遏制「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，堅定維護國家主權和領土完整，堅定維護國家安全和發展利益。

他又說，陸方不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

劉結一並表示，「希望更多台灣同胞認清『台獨』分裂的危害性和危險性，看清前途命運、利益福祉所在，增進對兩岸命運共同體的認知和對祖國和平統一的認同，自覺投身『反獨促統』的偉大事業，與我們攜手共創民族復興的美好未來。」（編輯：張淑伶）1100604

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