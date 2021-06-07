NOW早報／1傳2363人！他返鄉炸「核彈級」群聚　醫全淪陷

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綜合外媒報導，今年2月初馬來西亞一名在柔佛求學的學生，因父親去世而回到砂拉越的長屋奔喪，但回到家鄉後並未在飯店隔離，反而是在長屋內隔離，但當時一共有58個長屋的居民共同參與這場為期3天的葬禮，該名學生也在其中。
不料，該學生自帶新冠肺炎病毒而不自知，病毒傳開之後，參加喪禮的人陸續出現症狀跑去看醫生，但由於當地位於偏遠地區，也是馬國疫情的綠區，因此醫護人員都沒有想到這些患者是感染新冠肺炎，就這樣一個傳一個，病毒擴散到一發不可收拾。
當時，該國衛生總監丹斯里諾希山當時在記者會上指出，衛生部已針對此擴大篩檢2萬5500人，由於確診率偏高，代表病毒傳播已經有一段時間，最後該位學生造成2363人確診，至少29人身亡，其中更有46名醫護員也感染病毒，官方也稱這次群聚感染為「巴塞感染群」（Cluster Pasai）。
而台大名醫施景中也收到馬來西亞的民眾傳此故事給他，馬來西亞的網友呼籲「看台灣目前想要在端午節返鄉情況，越來越像幾個月前的馬來西亞，希望能以此故事警惕台灣民眾，希望對你們有些幫助，台灣加油！」
今日天氣／鋒面影響 中南部、東半部有雨
今（7）日鋒面仍在台灣上空，但是結構減弱並逐漸北移，降雨的情形相較周末緩和，但天氣仍不穩定，預計中南部及東半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，清晨中南部沿海地區及午後各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地高溫約29至32度，清晨前低溫約23至25度，感受較為舒適。
防堵苗栗疫情 指揮中心宣布所有移工停班居家隔離
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（6）日表示，針對苗栗縣電子公司廠房發生COVID-19群聚事件，指揮中心已即刻設立前進指揮所，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。
3位「台灣之友」參議員抵台 帶來75萬劑疫苗「好消息」
美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE），已於昨（6）日上午7時19分抵達台北松山機場，除了在致詞時由參議員達克沃絲就宣布，美國將贈與台灣75萬劑疫苗的好消息外，3名參議員也正與總統蔡英文會談中，預計將針對加強台美合作關係進行討論。
宣布疫苗免費挨批收割 柯文哲反嗆：這時候還要搶功？
新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，要控制疫情狀況，勢必得透過疫苗施打，讓民眾隔絕病毒傳染。不過現階段台灣相當缺乏疫苗，除了日前政府採購的外國疫苗尚未抵達外，國產疫苗也因為沒有經過三期測試，就連二期解盲也還未通過而還有變數。而在此時台北市長柯文哲5日宣布，未來疫苗充足時，免費提供市民打疫苗；不過外界隨即則批評中央早就編列全民免費打疫苗的預算，質疑柯是在收割。對此柯文哲不以為然表示，自己沒看到公文，且這種事不需要搶功。
蔡康永曾意外挖出汪小菲、大S吵架內幕 小S一聽秒變臉
藝人大S（徐熙媛）5日自爆要與汪小菲離婚，起因是汪小菲針對兩岸時事發表激烈看法，雙方因而吵架，事件鬧得沸沸揚揚。而過去汪小菲上節目《康熙來了》接受訪問的片段也遭翻出，主持人蔡康永問汪小菲夫妻，是否在爭吵時把「離婚」一詞放在嘴邊，讓一旁的小S臉色大變、驚慌不已。
汪小菲與大S是在2010年結婚，而在2015年時，他曾上節目《康熙來了》受訪，當時蔡康永問道：「所以當有可愛小爭執的時候，會冒出說『那離婚好了』這句話嗎？」小S一聽隨即雙眼瞪大，一臉驚恐，汪小菲則是露出尷尬的笑容，但小S也坦言，「我姊滿愛撂狠話的。」後來小S也問汪小菲，與大S吵架時兩人撂過最狠的話是什麼，汪小菲淡定表示：「想不起來了。」輕描淡寫帶過問題。
蔡康永再度問汪小菲，有沒有發生過要求大S一起回北京，但是女方卻想留在台北的狀況，小S聽聞「欸」了一聲，再度瞪向蔡康永，讓蔡康永驚呼：「這個也不能問嗎！到底有什麼可以問的！」連陳漢典都虧「地雷太多了」，小S只好解釋：「這也是他們小爭執的一些問題。」（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。