梅根第2胎產女　以女王與黛安娜王妃名字命名

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路透社報導，莉莉貝．莉莉戴安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）4日在加州聖巴巴拉市（Santa Barbara）的聖巴巴拉村舍醫院（Santa Barbara Cottage Hospital）出生，當時哈利王子（Prince Harry）在旁陪產。
莉莉貝來到這個世界前，她的爸媽也就是哈利王子與梅根（Meghan Markle）夫婦，過去一年因卸下王室責任並搬到美國過著更加獨立自主的生活，經歷了不少波折。
哈利王子與梅根發表聲明說：「6月4日喜迎我們的女兒莉莉來到這個世上，女兒的美好超乎我們的所求所想，我們非常感激來自世界各地給我們的關愛與祝禱，在這個特殊的時刻，依然要感謝大家給與我們家的善待與支持。」
這對夫婦的發言人說，梅根與莉莉貝母女均安並且已經返回住家。
今年2月，梅根和哈利王子接受美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，指責某位王室成員曾發表種族主義言論，並且在梅根想自殺時無視她的求助，此後這對夫婦即成為媒體關注的焦點。
梅根的第1胎是在2019年喜獲麟兒並命名亞契（Archie），全名是亞契．哈里森．蒙巴頓-溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。（譯者：曹宇帆）1100607