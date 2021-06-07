COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

梅根第2胎產女　以女王與黛安娜王妃名字命名

▲英國薩塞克斯公爵夫人梅根第2胎產女取名莉莉貝，這是以女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與梅根丈夫哈利王子已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）的名字命名。資料照。（圖／翻攝自英國王室推特）
▲英國薩塞克斯公爵夫人梅根第2胎產女取名莉莉貝，這是以女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與梅根丈夫哈利王子已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）的名字命名。資料照。（圖／翻攝自英國王室推特）

中央社

2021-06-07 06:02:50

（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國薩塞克斯公爵夫人梅根第2胎產女取名莉莉貝，這是以女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）與梅根丈夫哈利王子已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）的名字命名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，梅根產女，英國首相強生（BorisJohnson）隨即在推特發文道賀：「祝賀英國薩塞克斯公爵與公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的女兒出生。」

路透社報導，莉莉貝．莉莉戴安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）4日在加州聖巴巴拉市（Santa Barbara）的聖巴巴拉村舍醫院（Santa Barbara Cottage Hospital）出生，當時哈利王子（Prince Harry）在旁陪產。

莉莉貝來到這個世界前，她的爸媽也就是哈利王子與梅根（Meghan Markle）夫婦，過去一年因卸下王室責任並搬到美國過著更加獨立自主的生活，經歷了不少波折。

哈利王子與梅根發表聲明說：「6月4日喜迎我們的女兒莉莉來到這個世上，女兒的美好超乎我們的所求所想，我們非常感激來自世界各地給我們的關愛與祝禱，在這個特殊的時刻，依然要感謝大家給與我們家的善待與支持。」

這對夫婦的發言人說，梅根與莉莉貝母女均安並且已經返回住家。

今年2月，梅根和哈利王子接受美國脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，指責某位王室成員曾發表種族主義言論，並且在梅根想自殺時無視她的求助，此後這對夫婦即成為媒體關注的焦點。

梅根的第1胎是在2019年喜獲麟兒並命名亞契（Archie），全名是亞契．哈里森．蒙巴頓-溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。（譯者：曹宇帆）1100607

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀