COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

梅根第2胎產女　英國王室發聲明表示欣喜

▲英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）第2胎產女，白金漢宮發表聲明說，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）和王室家族聞訊感到「欣喜」。資料照。（圖／翻攝自 people.com ）
▲英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）第2胎產女，白金漢宮發表聲明說，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）和王室家族聞訊感到「欣喜」。資料照。（圖／翻攝自 people.com ）

中央社

2021-06-07 06:04:19｜2021-06-07 06:12:43

（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）第2胎產女，白金漢宮今天發表聲明說，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）和王室家族聞訊感到「欣喜」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
白金漢宮（Buckingham Palace）的女發言人表示：「女王、威爾斯親王（The Prince of Wales）和康瓦爾公爵夫人（The Duchess of Cornwall）與劍橋公爵和公爵夫人（The Duke and Duchess of Cambridge）已獲悉，並且欣喜薩塞克斯公爵與公爵夫人（TheDuke and Duchess of Sussex）的女兒出生。」

英國首相強生（Boris Johnson）也在推特發文道賀：「祝賀英國薩塞克斯公爵與公爵夫人的女兒出生。」

梅根第2胎產女取名莉莉貝（Lilibet），全名是莉莉貝．「莉莉」戴安娜．蒙巴頓-溫莎（Lilibet'Lili' Diana Mountbatten-Windsor）這是以女王伊麗莎白二世與梅根丈夫哈利王子已故母親黛安娜王妃（Princess Diana）的名字命名。

梅根的第1胎是在2019年喜獲麟兒並命名亞契（Archie），全名是亞契．哈里森．蒙巴頓-溫莎（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。（譯者：曹宇帆）1100607

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀