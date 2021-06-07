NBA／Doncic砍46分無用！快艇終結主場詛咒　闖進次輪

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易籃在戰後，快艇包夾Doncic、不讓他拿球，但獨行俠其他球員跳了出來，Tim Hardaway Jr.、Dorian Finney-Smith及Boban Marjanovic都有進球，一波19:9的攻勢讓客隊反超比數。
但在這之後，快艇外線火力又爆發，前兩節手感火燙的Mooris，這一節又投進3顆三分球，接著Luke Kennard也在該節末連進2顆三分，這讓快艇重新拿回優勢，反打了21:4的反擊，三節打完將領先拉開到15分。
末節獨行俠數度展開反撲，但快艇這邊也總能適時給予還擊，比賽進入最後3分鐘Doncic連拿5分，這時候快艇靠Reggie Jackson的2顆三分球穩住局勢，最後1分15秒Morris投進個人本場第7顆三分球，讓球隊鎖定比賽勝利。
快艇今天投進20顆三分球，命中率高達46.6%，反觀獨行俠只有10顆，命中率不到3成，雖然獨行俠禁區得分以62:32取得巨大領先，但罰球17投僅7中，對手則是24投全中，在投射的數據上主場軍全面佔優。
Leonard這場比賽延續整個系列賽的高效率，15投10中攻下28分、10籃板、9助攻、4抄截的準「大三元」數據；Morris投進7顆三分球，轟下個人代表作的23分，手感不佳的Paul George也有22分、10助攻、6籃板、3抄截，球隊7人得分上雙。
獨行俠方面，Doncic狂攻46分、14助攻也難拯救球隊，先發5人也全部得分上雙，而且Marjanovic、Finney-Smith和Kristaps Porzingis都繳出「雙十」數據，只可惜沒有限制住對手猛烈的三分火力，最終遺憾出局。