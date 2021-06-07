NBA／下個時代的聯盟門面！Doncic系列賽場均35分10助攻
達拉斯獨行今日沒能寫下單輪系列賽4場客場全拿的紀錄，儘管超級球星Luka Doncic全場狂砍46分、14助攻的表現，他們終場還是以111:126輸球，無緣晉級。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-07 06:38:19｜2021-06-07 06:40:26
不過即使再度止步首輪，但相信不會有太多人對於Doncic的能力和天賦，以及獨行俠的光輝未來有所質疑。在本輪系列賽他們給予了冠軍大熱門快艇很大的壓力，甚至一度率先搶下賽點、把對手逼到了懸崖邊緣。
Doncic本輪系列賽場均35.7分、10.2助攻、7.8籃板，有效命中率在55%以上，而且這些數據全都是在快艇全力鋒線的包夾下所拿到了，用實際的表現證明自己就是聯盟未來的門面。
另外，Doncic還超越了LeBron James的23歲又140天的紀錄，成為了聯盟史上最年輕在搶七大戰中單場轟下超過40分的球星，他現在只有22歲又98天。
但這輪系列賽也顯示球隊還有需要加強的部分，他們的小球陣容在關鍵時刻的發揮還是不夠好，而且Kristaps Porzingis已經用兩季來證明自己不是二當家的料，季後補強將會是這支球隊的重要課題。