醫PO確診者「兩幅畫」：我不是故意要生病的　萬人全暖哭

國內新冠肺炎疫情持續延燒，本土確診個案也未漸趨緩，昨日又新增335例，前線醫護人員全都疲於奔命。ICU醫師陳志金5日就在臉書分享確診者所畫的「2幅畫」，描繪出她在住院期間，從隔離病房內，隔著房門看見前室醫護人員正在進行整理消毒作業的畫面，她希望能用這樣安靜與祝福的方式來挺醫護，並無奈的向醫護人員說「我不是故意要生病的......我覺得很抱歉，增加妳們的工作量」，而「畫面」曝光，萬人全被暖哭。





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陳志金發文轉述該名確診者的話表示，「住進去的那天，等待救護車來接到醫院，入住、填寫表單等等各種，至今回想起來仍然像是南柯一夢，住院期間，醫院的所有護理人員們都悉心照料，給予關懷與打氣......我跟醫護人員說：我不是故意要生病的.....我覺得很抱歉，增加妳們的工作量，醫護人員們安慰著：不要這樣想....沒有人是故意要生病的....所以，我們一起努力把這個感染源阻斷是現在重要的事情，所以妳也要好好的休息、補充營養，靠妳的自體免疫系統來對抗病毒，這是我們最重要的工作。」





該名確診者透露，「入病房後的最深刻印象，就是醫護人員一直不停的消毒手部，進出前室的過程，就是不停的消毒，穿戴上好幾層手套、頭罩、隔離衣，酒精消毒紙巾沒停過，之後的每一天，看著醫護人員反反覆覆同樣的動作，彷彿已經是醫護人員的本能反應那般的操練著」。





▲ICU醫師陳志金5日就在臉書分享確診者所畫的「2幅畫」，描繪出她在住院期間，從隔離病房內，隔著房門看見前室醫護人員正忙碌工作的畫面。（圖／翻攝自陳志金臉書）

該名確診者也提到，自己當時住院正值新曆年與農曆年期間，後來也遇上部桃事件，大家的心情多少都有點受影響...所幸當時的疫情，很快的控制了下來，大家也都為此感到欣慰，但這個月以來，本土疫情升溫，偶見醫護人員因公受傷害的消息，「我感到很不捨，因為我自己也有家人是醫護，我明白他們的辛苦，我不知道能夠做些什麼，但我知道許多醫護都會看阿金醫生的FB（當時住院期間，醫護人員們有提到這件事），只能請阿金代為轉達感謝之意，謝謝，加油！」該名確診者更不忘感謝全國各地的醫護，特別感謝和平醫院負壓隔離病房的所有醫護包括清潔人員，以及消防和救護人員，她直呼「她（他）們的用心，我都有謹記在心，她們的一點一滴，至今仍感激。」





對此，1.1萬名網友都超感動，紛紛留言「看了好感動，謝謝醫護無私捨己地照料患者」、「謝謝繪者與阿金醫師的分享，看了很感動.....沒有人願意生病、也沒有醫護喜歡這樣不斷的消毒，大家都多一點同理心，彼此支持，才能渡過這波難關」、「很暖心！在工作中遇到這樣的人，在辛苦都無所謂...最怕那種理所當的人...」「感人，真的是寧靜又良善的力量」、「好感動，好想哭，謝謝你們的守護」、「真暖心，這就是台灣最美的風景！」（編輯：許苡晴）





▲陳志金醫師轉述確診者的話。（圖／翻攝自陳志金臉書）