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疫情未歇卻沒升四級？醫坦言「封不了一件事」：現已足夠

▲沈政男在臉書提到，台灣現在的三級警戒就已足夠遏止社區傳播，就算提升至四級，「封城，也封不了打麻將！」（示意圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）
▲沈政男在臉書提到，台灣現在的三級警戒就已足夠遏止社區傳播，就算提升至四級，「封城，也封不了打麻將！」（示意圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 07:24:06｜2021-06-07 09:08:11

台灣本土新冠肺炎疫情爆發之後，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康，盼望早日回歸正常生活。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男在臉書提到，台灣現在的三級警戒就已足夠遏止社區傳播，就算提升至四級，「封城，也封不了打麻將！」

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▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
沈政男提到，昨日新增335例，另有校正回歸8例，總計343例，但把苗栗新增的75例扣掉，會看出全台新增數已經降到三百例以下了。他大讚「雙北防疫目前已經越來越上軌道，幾乎已找不到破口了，大家可以放心，新增確診人數一定會繼續下降。」

死亡數的部分，沈政男指出昨日又增加死亡36例，而指揮中心張上淳有說，必須跟國外數據比較，這事情是這樣：必須做年齡的人口比例校正，比如80歲以上必須單獨列出，因為國外顯示alpha變種死亡率在這個年齡層可達12％。但台灣目前並未列出。疫苗施打的順序，就是同時考慮死亡率與接觸風險，其中最應優先，除了救人行業以外，當然是機構長者。

此外，也有網友好奇提問有關移工感染疑存有黑數，恐是最大破口，是否認為需要提升至4級，封城停班停課？沈政男回應，苗栗移工已經完成全面快篩，感染總數約是200出頭，認為這件群聚感染已經結案了，因為苗栗移工是萬華群聚的後續感染，頂多傳了三輪，大概就是這麼多案例。

不過，沈政男坦言，「封城，lockdown」是歐美概念，因為他們不戴口罩。台灣現在的三級警戒，就已足夠遏止社區傳播，現在新增案例大多是家戶感染，比如打麻將什麼的，強調「封城，也封不了打麻將！」（編輯：賴詠璿）

▲沈政男在臉書提到，台灣現在的三級警戒就已足夠遏止社區傳播，就算提升至四級，「封城，也封不了打麻將！」（圖／翻攝自沈政男臉書）
▲沈政男在臉書提到，台灣現在的三級警戒就已足夠遏止社區傳播，就算提升至四級，「封城，也封不了打麻將！」（圖／翻攝自沈政男臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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