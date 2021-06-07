疫情未歇卻沒升四級？醫坦言「封不了一件事」：現已足夠

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▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）

× ▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）

「封城，lockdown」是歐美概念，因為他們不戴口罩。台灣現在的三級警戒，就已足夠遏止社區傳播，現在新增案例大多是家戶感染，比如打麻將什麼的，強調「封城，也封不了打麻將！」

▲沈政男在臉書提到，台灣現在的三級警戒就已足夠遏止社區傳播，就算提升至四級，「封城，也封不了打麻將！」（圖／翻攝自沈政男臉書）