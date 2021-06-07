疫情未歇卻沒升四級？醫坦言「封不了一件事」：現已足夠

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈政男提到，昨日新增335例，另有校正回歸8例，總計343例，但把苗栗新增的75例扣掉，會看出全台新增數已經降到三百例以下了。他大讚「雙北防疫目前已經越來越上軌道，幾乎已找不到破口了，大家可以放心，新增確診人數一定會繼續下降。」
死亡數的部分，沈政男指出昨日又增加死亡36例，而指揮中心張上淳有說，必須跟國外數據比較，這事情是這樣：必須做年齡的人口比例校正，比如80歲以上必須單獨列出，因為國外顯示alpha變種死亡率在這個年齡層可達12％。但台灣目前並未列出。疫苗施打的順序，就是同時考慮死亡率與接觸風險，其中最應優先，除了救人行業以外，當然是機構長者。
此外，也有網友好奇提問有關移工感染疑存有黑數，恐是最大破口，是否認為需要提升至4級，封城停班停課？沈政男回應，苗栗移工已經完成全面快篩，感染總數約是200出頭，認為這件群聚感染已經結案了，因為苗栗移工是萬華群聚的後續感染，頂多傳了三輪，大概就是這麼多案例。
不過，沈政男坦言，「封城，lockdown」是歐美概念，因為他們不戴口罩。台灣現在的三級警戒，就已足夠遏止社區傳播，現在新增案例大多是家戶感染，比如打麻將什麼的，強調「封城，也封不了打麻將！」（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。