1天收到9張離職單！醫回憶「萬華抗疫血淚」：我不會遺忘

國內本土疫情嚴峻，昨日又新增335例本土確診案例，而起初台北市以萬華區最為嚴重，每日確診人數不斷飆升，讓北市醫療量能吃緊，第一線醫護人員更飽受極大壓力，甚至爆發離職潮。對此，急診科醫師洪子堯近日就回憶起長達兩周的萬華抗疫經過，直指「急診的護理師在這場無止盡的惡夢中，靠你們對彼此的互相疼惜，自願出來加班，苦撐了11天，那天早上，收到你們九張的離職單，我知道，你們都是勇者，只是到了極限。」他更直呼「謝謝你們在夜裡，在我們極其艱難的時候，守護這道光，我不能遺忘，也不會遺忘。」





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洪子堯表示，萬華區從5/13疫情爆炸以來，在她腦海裡那些忙進忙出的身影，濕了又乾，乾了又濕的刷手服，每個人的制服都被汗水分層，手套脫下的時候都有汗水滴下，中興急診是經歷過八仙塵暴洗禮的，這一切像是八仙塵暴的永無止盡加長版，這一切像是惡夢一樣整整進行了至少兩周以上。」





洪子堯提到，「因為鄰近的和平友院發生病患院內感染，5/13起，關閉急診，從那天起，我們每天有合計將近500名的萬華民眾，300-400來中興的快篩站、150-200來中興的急診室，每天，病人像是潮水一樣的湧來，光是病人的病歷貼紙的印表機，像是彩帶舞一樣從來不成停歇過，除了掛號、詢問TOCC、做治療，病人滿滿的圍繞在急診室的大門。妳們像是八爪章魚一樣，穿脫隔離衣之間，還要耐心的一一回應這些訴求。」





▲先前萬華疫情大爆炸，消毒兵不辭辛勞地到萬華街道進行全面消毒。（圖／NOWnews資料照片）

洪子堯指出，「急診的護理師在這場無止盡的惡夢中，靠你們對彼此的互相疼惜，自願出來加班，苦撐了11天那天早上，收到你們九張的離職單，我知道，你們都是勇者，只是到了極限。在負壓隔離區，看著病人因為病重，逐漸的熄滅，大家的內心，不必說，我都能明白那份煎熬。」





洪子堯心疼的說，「因為擔心傳染給家人，你們一一住進了與家人隔絕的旅館裡，那些即便是因為要照顧家人小孩，所以無法孑然一身住進旅館裡的，心裡每天都是煎熬，擔心自己工作的高風險會傳染給家人。對你們來說，家人的溫馨交流，是持續這份工作最大最大的支持，但如今，要離群索居的對抗高壓的工作和疫情，這份工作更可能造成家人的危害，在大愛與小愛之中的拉扯跟權衡，更讓人無比心疼。在疫情之中，即使回家探望家人，因為沒保握自己安全無虞，雖然站在家門口，只能隔著門板，跟門後的媽媽交談，緊靠在門後請家人不要開門的妳，還為了怕家人擔心而忍住不哭。」





文末，洪子堯也向敬愛的勇士們喊話，「疫情雖然不知道何時能止息，但我們已經在驚滔駭浪中守下疫情的第一波，在這之中，有很多人跨單位的付出，但妳們絕對居功厥偉，我想說的是，妳、妳、你跟你忙進忙出的身影都落在我的腦海裡，謝謝你們在夜裡，在我們極其艱難的時候，守護這道光，我不能遺忘，也不會遺忘。」（編輯：許苡晴）



