NBA／對付新新人類Doncic　快艇只能用鋒線海對拚

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在2012年開始的這波未來籃球革命至今，已經快要10年，Doncic顯然是在這個過程中製造出來的最新產品，他身高201公分、體格壯碩、技巧非常出色、視野優異，還有一顆大心臟。
擋拆是這個時代進攻戰術的第一把交椅，如果你要成為統治級的外線球員，那你一定要精通此道；而不同於猶他二老當年那一套的復古體系，它不是要製造空檔，而是要產生更可怕的東西——錯位。
Doncic的身形讓他成為聯盟中最佳的錯位殺手，這輪系列賽他場均使用14.8個回合，平均每次使用可以得到1.03分，每場比賽以此得到15.3分，命中率高達50.7%。
快艇擁有無限換防的本錢，他們本來也打算用這招來對前者加以限制，但結果是被他無差別打爆。
在這輪系列賽快艇遇到的麻煩是：他們在包夾Doncic時付出很大的代價，由於後者的傳球能力，以及獨行俠在他外圍放了一堆射手(系列賽5人三分命中率在4成以上)，所以讓防守者對此有所忌憚。
最終戰快艇讓前幾場打得非常好的Reggie Jackson只打了28分鐘，Rajon Rondo則僅有9分鐘，Ivica Zubac打了2分半鐘，幾乎被棄用。取而代之的是T.Mann(26分鐘)和L.Kennard(14分鐘)。
他們不再給Doncic任何製造錯位的可能，同時上半場並不過度包夾，封死對方的外線射手，下半場過半場兩人上前、逼迫Doncic交球，兩個策略都成功了。獨行俠這場只投進10個三分球，命中率僅27.8%，Doncic下半場只有17分，其中還有4分是末節尾聲時快艇放的。
而他們自己則是擦亮了聯盟本季三分球(41.1%)、罰球(83.9%，史上第一)最準球隊的招牌，這一場投進20顆三分球，命中率高達46.6%；儘管獨行俠禁區得分以62:32大勝，進攻籃板也多8顆，也無法逆轉投射上的頹勢，三分就是魔球時代決定勝負的指標性數據。
所以Draymond Green從這個系列賽一開始就看得很透徹，他認為Doncic是一個不同於以往的球員，「他能創造出自己想要的投籃機會，他可以讓球隊每個人都參與進來，這就是你在面對他時的挑戰。他會創造錯位的機會，當快船陷入這種換防迷思時，他就能進入自己想要的節奏，這就是這個系列賽的主題。」
但最終快艇通過了考驗，畢竟獨行俠只擁有一個最適合未來籃球的球員，但快艇整支球隊都是以此為基礎打造的。