為何連假不宜返家？醫舉「美國1案例」籲：放假在家休息

國內疫情持續延燒，昨（6）日又增加335例本土確診個案，而隨著端午連假即將到來，有網友就發現連假期間台鐵訂票系統幾乎銷售一空，不少人擔憂返鄉人潮恐導致防疫出現破口，不過，由於各方呼籲連假應減少移動，許多人也主動退了票。而究竟為何連假期間大家不宜返家移動呢？重症醫療醫師黃軒就在臉書舉美國為例示警，提醒大家「放假，在家休息」。





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黃軒以「為什麼連假期間，在pandemic（大流行病）下，大家不宜返家移動呢？」為題發文，他表示，美國去（2020）年3月開始疫情大擴散，原本6月似乎已經下降到平原，但遇到5月25日，陣亡將士紀念日（Memorial Day)，美國聯邦法定節日之一，大家開始放假，之後在6月浪潮開始上升當中，又遇到美國國慶日（7月4日）放假，7月底、8月初時候，又把浪潮推上，比前一波，更高的尖峰！





黃軒指出，好不容易，9月快下來平原了，又遇上美國的勞動節（9月7日），又把疫情浪掀起來，衝上更高的尖峰時段！到了11月，浪潮才下一點點，又遇上了，更大節慶（11月26日）感恩節，推燃，更尖峰，再加上之後的聖誕節（12月25日），接下來的疫情波浪，一波波到來......真的是令人感到擔憂！





「在疫情擴散在社區，你，還要返鄉探親嗎？如何安全渡過pandemic 的連假？」黃軒直說，答案只有一個，那就是「放假，在家休息」。他也建議大家，無法到實體店逛街購物，可採取網購；不能去餐廳吃飯，可以直播，和家人、友人一起吃飯；無法進電影院，可以在線上收看影片；不能去KTV嗨唱 ，也可利用APP缐上練唱。（編輯：許苡晴）



