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美為何送這麼多疫苗？他見AIT「一圖洩密」：台灣好重要

▲美國跨黨派訪問團昨（6）日搭乘美軍C-17運輸機訪台，抵台後直接宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗。（圖／翻攝自AIT臉書）
▲美國跨黨派訪問團昨（6）日搭乘美軍C-17運輸機訪台，抵台後直接宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗。（圖／翻攝自AIT臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 08:16:51

美國跨黨派訪問團昨（6）日搭乘美軍C-17運輸機訪台，抵台後直接宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗，是繼日本捐贈124萬劑AZ疫苗之後，再一波防疫及時雨；而美國在台協會（AIT）隨後也貼出一張美國贈送台灣疫苗的示意圖，作家汪浩見「一亮點」，驚呼「原來在美國眼中台灣這麼重要啊！」

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美國在台協會昨在臉書用中、英文版本寫下，美國參議員譚美·達克沃絲、丹尼爾·蘇利文和克里斯多福·昆斯，昨日抵台短暫停留，期間會見了蔡英文總統、外交部長吳釗燮以及國防部長邱國正。

參議員譚美·達克沃絲宣布，美國預計將盡快把首批贈台的75萬劑疫苗運送來台。3位參議員感謝台灣在新冠疫情流行初期，對美慷慨捐贈防疫物資，並再次申明，美國對民主台灣之安全與繁榮的支持，堅若磐石，最後強調「真朋友真進展」，並貼出一張美國贈與台灣疫苗的手繪插畫。

▲美國在台協會（AIT）貼出一張美國贈與台灣疫苗的示意圖，作家汪浩見「一亮點」，驚呼「原來在美國眼中台灣這麼重要啊！」（圖／翻攝自AIT臉書）
▲美國在台協會（AIT）貼出一張美國贈送台灣疫苗的示意圖，作家汪浩見「一亮點」，驚呼「原來在美國眼中台灣這麼重要啊！」（圖／翻攝自AIT臉書）
對此，作家汪浩也在臉書轉貼這張圖片，驚訝的說「台灣被AIT放大了好幾倍，原來在美國眼中台灣這麼重要啊！」同時笑稱「這就是為什麼美國送台灣這麽多疫苗，比送其他亞洲國家比例上高很多。A picture says a thousand words（一圖勝過千言萬語）」。（編輯：賴詠璿）

▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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