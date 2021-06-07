5縣市大雨特報！鋒面滯留水氣仍多　各地天氣不穩定

中央氣象局今（7）日發布5縣市大雨特報，受到滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，彰化至台南地區有局部大雨發生的機率。不過鋒面在今日開始逐漸減弱北移，到週四仍屬於水氣仍多的天氣型態，各地下雨機率仍高，午後高溫約在31、32度；週五過後，鋒面逐漸遠離，太平洋高壓勢力西伸，開始轉為偏南風或東南風，水氣減少。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-07 07:58:10
氣象局今日凌晨發布5縣市大雨特報，彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣與台南市有局部大雨發生的機率。受到滯留鋒面影響，中南部、東半部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，清晨中南部沿海地區及午後各地山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，金門及馬祖為多雲到晴。
氣象局表示，明天起至週四鋒面北抬，水氣仍稍多，南部、東半部易雨，中部、北部注意午後雷陣雨，天氣仍不穩定，且降雨時易伴隨瞬間大雨、雷擊強陣風，提醒民眾注意積淹水、坍方落石。週五開始，太平洋高壓勢力西伸，開始轉向吹偏南風或東南風，水氣減少，降雨已午後雷陣雨為主，白天稍微悶熱，東部、東南部偶雨，南部與山區要留意大雨勢，南方熱帶洋面上，屬於低壓槽，有利於熱帶系統發展。
溫度方面，週四前各地高溫約在31、32度之間，東部29度；週五白天無降雨時，感受偏悶熱，高溫約達33度，東部30度。
氣象局提醒，本週天氣相當不穩定，午後雷陣雨可能會瞬間極大雨，伴隨雷擊、強陣風，外出請攜帶雨具，非必要也請減少外出。若熱帶系統接近台灣或低壓槽北抬，都可能增加降雨機率。