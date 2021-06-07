中國科興董座：接種第3針疫苗後 抗體有望提升20倍
中國科興疫苗已獲世界衛生組織(World Health Organization, WHO)列入緊急使用清單，科興董事長尹衛東近日接受訪問時，聲稱科興疫苗已完成二期臨床研究，打完2針滅活疫苗，相隔一段時間再接種第3劑的話，抗體有望提升10倍至20倍。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-07 07:59:11｜2021-06-07 08:00:11
綜合陸媒報導，尹衛東表示，現在中國的滅活疫苗，打完2針後便在體內建立起免疫記憶，而根據最近完成的二期臨床研究，打完2劑的志願者，隔3至6個月後再接種第3針，抗體可迅速在一週內跳到10倍，半個月就可以達到20倍。
不過尹衛東也強調，以上是臨床實驗的結果，還需在真實世界中觀察，2劑疫苗持續保護效果能有多長。現階段以中國來說，完成所有國民2針免疫是最重要的工作，至於什麼時候需要第3針，科興會在未來的半年、一年進行更詳細的研究測試，然後再建議中央，應該在什麼時候加強第3針。
尹衛東亦表示，中國官方已批准科興疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上，但什麼時候能在更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織有關專家，根據中國現在疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。
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