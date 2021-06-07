民眾急申請紓困！勞保局網站塞爆　竟顯示「要等候一天」

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▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。

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▲民眾反映網站大塞車，網頁甚至顯示「等待時間超過一天」。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

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勞工若非急迫需求者，可以延後幾天登錄，最終只需在7月5日前成功上傳資料，民眾領取補貼權益不受影響。