民眾急申請紓困！勞保局網站塞爆　竟顯示「要等候一天」

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據了解，根據行政院政策，這一次紓困4.0的政策是比照去年紓困並擴大適用對象，也就是去年已申請紓困補助有資料者，紓困金就會直接匯入帳戶，因此今年不必再申請一次。此外，新增紓困申請者則是6月7日開始受理；而家庭防疫津貼1萬元及勞工個人紓困貸款，則是從6月15日開放申請。
「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」 適用對象為，具有中華民國國籍之自營作業者，或無一定雇主之勞工，且同時符合下列條件：由職業工會參加勞工保險、110年4月30日已參加勞工保險、108年個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元、未請領其他機關所定性質相同之補助補貼或津貼。
不過，6月7日起不少民眾進入勞保局網站，欲登入申請「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，卻發現網站似乎因乘載量過大而癱瘓，更有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》回報，打開網頁顯示「排隊等待中，感謝您的耐心。 預計等待時間超過一天。一旦有空位，您將自動進入排隊。」
對此，綜合媒體報導，勞動部表示，勞工若非急迫需求者，可以延後幾天登錄，最終只需在7月5日前成功上傳資料，民眾領取補貼權益不受影響。（編輯：賴詠璿）
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