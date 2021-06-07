台灣染疫死亡數飆升！專家曝「3大警訊」：醫護需要援軍

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「首先是社區發生死亡後才確診，是疫情監控體系的失靈，表示過去這段期間整體偵測量能還追不上病毒擴散的速度；其次表示重症照護的失能，每張重症病床，背後是一群兵疲馬困的醫護人員在苦撐，盼不到援兵也看不到未來；第三、用於治療重症的藥物不足且管制過嚴，而除了瑞德西韋之外，許多新藥尚來不及進口」。
張鴻仁提到「這些背後的警訊顯示，健保可動用的資源尚未注入醫療體系，首先是實施了十五年的總額預算，所有醫院都在最緊繃的財務壓力下運作，除了極少數例外，九成以上的醫院不是靠政府預算，就是靠停車與美食街，許多醫院有床不敢開床，護理人員嚴重不足，因此，阿中部長要大家「降載」之後，才慢慢有病床釋出，勉強撐住場面，但是疫情在疫苗未大量施打前，還不會真正被控制，第一線醫護人員再等不到援軍，那大家就等著看醫護體系如何崩解。（編輯：張嘉哲）
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