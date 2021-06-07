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台灣染疫死亡數飆升！專家曝「3大警訊」：醫護需要援軍

▲台灣本土疫情持續蔓延，目前確診人數每天依舊破百例，死亡人數也已經累積248人。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲台灣本土疫情持續蔓延，目前確診人數每天依舊破百例，死亡人數也已經累積248人。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 09:07:13

台灣本土疫情嚴峻，除了確診個案每天都有250至400例不等，截至6月6日為止，死亡人數也已經累積248人，其死亡率達到2.4％，已經高於全球平均2.16％，引發各界關注。對此，陽明大學教授、前衛生署（衛福部）副署長張鴻仁分析，死亡數飆升的背後，其實藏有三大警訊。

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張鴻仁在臉書指出在本波疫情爆發之前，指揮中心游刃有餘的處理疫情，但過去一個多月來烽火遍地，原先所仰賴的國民素質，當對傳染力高、速度快，死亡率又高的變種病毒，只能勉強停住，讓疫情不惡化，但是昨天突然飆高的死亡數已凸顯出三大警訊」。

▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
「首先是社區發生死亡後才確診，是疫情監控體系的失靈，表示過去這段期間整體偵測量能還追不上病毒擴散的速度；其次表示重症照護的失能，每張重症病床，背後是一群兵疲馬困的醫護人員在苦撐，盼不到援兵也看不到未來；第三、用於治療重症的藥物不足且管制過嚴，而除了瑞德西韋之外，許多新藥尚來不及進口」。

張鴻仁提到「這些背後的警訊顯示，健保可動用的資源尚未注入醫療體系，首先是實施了十五年的總額預算，所有醫院都在最緊繃的財務壓力下運作，除了極少數例外，九成以上的醫院不是靠政府預算，就是靠停車與美食街，許多醫院有床不敢開床，護理人員嚴重不足，因此，阿中部長要大家「降載」之後，才慢慢有病床釋出，勉強撐住場面，但是疫情在疫苗未大量施打前，還不會真正被控制，第一線醫護人員再等不到援軍，那大家就等著看醫護體系如何崩解。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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