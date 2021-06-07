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停課到暑假！網列遠距教學「9優點」：不懂家長為何崩潰

▲全國三級警戒延長至6月28日，有網友則在臉書社團列出遠距教學的「9大優點」。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）
▲全國三級警戒延長至6月28日，有網友則在臉書社團列出遠距教學的「9大優點」。（示意圖，與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 10:11:30｜2021-06-07 12:36:57

國內新冠肺炎疫情未見退燒，昨（6）日又增加335例本土個案，目前已累計9961例本土確診，行政院今（7日）拍板，三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，家長們則是反應不一。日前就有網友則在臉書社團直指「我不懂家長為什麼哀鴻遍野」，他並列出遠距教學的「9大優點」，好奇提問：「現在的教育型態不是家長們一直在爭取的嗎？」

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昨日有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」列出9大遠距教學的優點，包括：

1.沒有早自習，孩子可以睡到飽，現在就是啊！

2.老師上課家長可以旁聽，現在就是啊！

3.午餐可以不用吃學校難吃的營養午餐，可以享用家長準備的愛心營養午餐，現在就是啊！

4.不用穿制服，每天可以穿自己喜歡穿的服裝，現在就是啊！

5.可以使用資訊設備融入學習，也可以使用手機，現在就是啊！

6.不用打掃偌大的校園環境，現在就是啊！

7.線上評量，沒有紙筆測驗，沒有一堆罰寫，現在就是啊！

8.有更多與家人相處的時間。現在就是啊！

9.以前希望孩子有多一點自己學習的空間時間，現在就是啊！

該名網友質疑「現在的教育型態不是家長們一直在爭取的嗎？」更不解地笑道「家長到底是在崩潰什麼？終於了解現實與理想間的距離？」

對此，其他網友們則紛紛回應「這9點都不是也不會更不曾是我的訴求，我只希望孩子在學校、安親班好好完成當天的學習和作業，有的吃不餓到就好」、「停課不停學是間接懲罰家長」、「沒爭取過...但大部份是學生提的...貼文者是？」「學校有學校的教養方式，去學校不只是學習課業，還有社交生活、團體生活、團體規矩，這是跟在我們父母身邊沒有辦法學習到的事情」、「才照顧1-2個小孩就受不了，老師面對的是2-30個，現在知道自己的小孩有多難管了吧！還敢為難老師？」「大部分家長都還要上班，停課不停班，沒有後援的家長要怎麼照顧小孩」、「這一定是沒小孩或小孩還沒到會吵的年紀才製圖的...」（編輯：許苡晴）

▲有網友在臉書社團直指「我不懂停課到6月14日，家長為什麼哀鴻遍野」，他並列出遠距教學的「9大優點」，質問「這不是家長們一直在爭取的嗎？」（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）
▲有網友在臉書社團直指「我不懂停課到6月14日，家長為什麼哀鴻遍野」，他並列出遠距教學的「9大優點」，質問「這不是家長們一直在爭取的嗎？」（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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