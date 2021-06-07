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NBA／Doncic破詹皇記錄成史上最年輕　快艇雙星也稱讚

▲獨行俠當家球星「歐洲金童」Luka Doncic(唐西奇)轟下46分14籃板打破詹皇保持的聯盟最年輕40+紀錄，讓快艇雙星Kawhi Leonard、Paul George都稱讚。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠當家球星「歐洲金童」Luka Doncic(唐西奇)轟下46分14籃板打破詹皇保持的聯盟最年輕40+紀錄，讓快艇雙星Kawhi Leonard、Paul George都稱讚。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-07 09:15:44

季後賽首輪唯一搶七大戰，獨行俠今(7)日作客挑戰快艇，儘管最終以111:126輸球，但當家球星「歐洲金童」Luka Doncic(唐西奇)轟下46分14籃板打破聯盟紀錄，讓快艇雙星Kawhi Leonard、Paul George都稱讚

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Doncic以22歲又98天之齡，成為聯盟史上最年輕在搶七大戰中，單場攻下超過40分的球員，超越「詹皇」LeBron James的23歲又140天記錄，且本輪系列賽場均35.7分也是史上35+最年輕紀錄。

Leonard也對小老弟作出高評價，「他做得很好，我可能在這個系列賽拿了3、4次單場40分，他為他的球隊貢獻一切，非常出色的球員，未來很多年都會再和他交手，他照自己的節奏打球，讓自己在場上感覺很輕鬆。」

Doncic去年入選年度第一隊，George說，「他比去年表現更棒，他的表現超乎他的年紀，他可以閱讀比賽，還能撕裂各種防守，我們盡全力守住他，但他仍讓球隊保有最後一絲贏球機會。」

可惜就像Leonard說的，「比賽永遠不是靠1、2個球員表現出色就能贏球，你需要全部16、17個球員有好的表現。」快艇全隊7人得分上雙，Leonard繳出28分10籃板9助攻，George挹注22分6籃板10助攻。

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