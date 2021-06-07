百位前領導人敦促G7　助窮國打疫苗就是保護自己

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他們致函G7說，2020年的全球合作努力已告失敗，但2021年則可迎接新紀元。
信中指出：「G7和20國集團（G20）支持下，讓中低收入國家易於取得疫苗，這不是施惠，而是各國的戰略性利益。」
在信中署名的人士包括前英國首相布朗（GordonBrown）、布萊爾（Tony Blair）、前聯合國祕書長潘基文（Ban Ki-moon）和15位前非洲領導人。
他們說，受邀出席峰會的G7等國領袖應承諾，未來兩年每年資助約300億美元（約新台幣8.4兆元）的金額，以力挺全世界對抗疫情。
布朗說：「對G7而言，這項支出不是施惠而是自我保護，是要遏止這疾病蔓延、病毒突變，以及疫情捲土重來再度威脅我們所有的人。」
布朗聲明中又說，「英國每人每週只要30便士（約新台幣12元），花小錢就能買到全世界最棒的保險。」
前領袖們的訴求，與援助機構「拯救兒童基金會」（Save the Children）所作民調結果一致。民調發現，美國、英國、法國、德國與加拿大的民眾，支持由G7支付全球接種COVID-19所需的660億美元經費。
民調顯示，英國有79%受訪民眾支持這項政策，美國79%，法國支持率最低但也有63%。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100607