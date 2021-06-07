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原民種族滅絕歷史加國籲天主教負責　教宗回應

▲加拿大一所原住民寄宿學校舊址日前發現215具兒童遺骸，教宗方濟各在演說中表達對此事的悲痛但並未道歉。圖為2017年杜魯道訪問梵蒂岡會見教宗。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大一所原住民寄宿學校舊址日前發現215具兒童遺骸，教宗方濟各在演說中表達對此事的悲痛但並未道歉。圖為2017年杜魯道訪問梵蒂岡會見教宗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-07 11:58:31

（中央社梵蒂岡市6日綜合外電報導）加拿大一所原住民寄宿學校舊址日前發現215具兒童遺骸，總理杜魯道籲天主教需為加國舊日種族滅絕歷史負責。教宗方濟各今天表示「悲痛」，但未如加國政府所願道歉。

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法新社報導，加國卑詩省（British Columbia）「坎路普斯印第安寄宿學校」（Kamloops Indian Residential School）舊址，上月被發現埋有大量兒童骨骸事件，在加拿大社會掀起軒然大波。

總理杜魯道（Justin Trudeau）4日承諾加國政府會採取「具體行動」，並要求天主教會負起責任。但方濟各（Pope Francis）今天演說時，並未正面道歉。

方濟各在梵蒂岡聖伯多祿廣場（Saint Peter'sSquare）的禱告會後說：「我對加拿大令人震驚地發現215名孩童骸骨一事，深感悲痛。」

「我和加拿大主教以及加拿大天主教會全體，會與因這起駭人消息受創的加國民眾站在一起。這起事件讓人難過，也讓人對過去的痛苦與折磨有更多了解。」

他呼籲加拿大政界與宗教界領袖合作「把這起悲傷的事件解釋清楚」，開始「和解與療傷」；他也「為悲痛的原住民家族與加拿大社群」祈禱。

但教宗並未應各界要求，直接對此道歉。加國原住民領袖與坎路普斯印第安寄宿學校的生還者表示，教會應拿出更多作為。

薩斯克其萬省（Saskatchewan）Federation ofSovereign Indigenous Nations領袖卡麥隆（Bobby Cameron）說：「我們都很悲痛和難過，誰不難過？」

加拿大19世紀末共設立139所寄宿學校同化原住民族，坎路普斯印第安寄宿學校是其中最大型的一所，註冊學生多達500名，但過去官方紀錄僅記載校內有50人死亡，校長當年曾懇求更多資金盼給學生溫飽。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1100607

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