網攻威脅日增　美不排除軍事行動因應

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路透社報導，雷蒙多並未詳述可能會採取的選項為何，不過她說，拜登本月會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）時將討論這項議題。日益增長的網攻威脅已促使拜登政府對俄羅斯採取更強勢的立場，美方認為俄羅斯藏匿部分網路犯罪者。
雷蒙多表示，美方不會排除任何「可能的影響、後果或報復措施」。
全球最大肉品供應商的美國子公司JBS USA上週末遭網路罪犯鎖定，美國最大燃料管線營運業者殖民管線公司（Colonial Pipeline）上個月也遭遇網攻，引發外界對糧食和燃料供應中斷的擔憂。
美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問，被問及美國對手是否擁有癱瘓美國供電網的能力時表示：「是的，他們可以。我認為有心懷不軌的人正在嘗試行動。」
「就在我們談話的當下，有數以千計攻擊行動廣泛鎖定能源部門和私營企業各方面。」
雷蒙多今天也呼籲私營企業在面臨日益嚴重的網攻之際保持警惕，她表示這樣的威脅會「持續存在」，甚至惡化。
雷蒙多說：「我認為，我們首要必須認清這是現實，且我們和企業都應該認定這些攻擊會持續存在，且將會加劇。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1100607