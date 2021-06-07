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抗疫女醫師籲「有疫苗就要打」　深U照讓網友歪樓

▲美女醫師綠肥兒呼籲大家一定要去打疫苗。（圖／綠肥兒IG）
▲美女醫師綠肥兒呼籲大家一定要去打疫苗。（圖／綠肥兒IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-07 10:45:54｜2021-06-07 17:52:34

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未歇，美女醫師「綠肥兒」日前在IG分享接種AZ疫苗後的副作用，引起廣大熱議，4日她再度發文呼籲，雖然打完疫苗可能會不舒服，但絕對值得，「有疫苗可打，大家就去打！」

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▲綠肥兒五官清秀。（圖／綠肥兒IG）
▲▼綠肥兒畢業於陽明大學，目前在第一線抗疫，因擁有清麗臉龐、火辣身材，讓她登上PTT表特版。（圖／綠肥兒IG）
▲▼綠肥兒畢業於陽明大學，目前在第一線抗疫，因擁有清麗臉龐、火辣身材，讓她登上PTT表特版。（圖／綠肥兒IG）
▲▼綠肥兒五官清秀、身材姣好。（圖／綠肥兒IG）
▲▼綠肥兒畢業於陽明大學，目前在第一線抗疫，因擁有清麗臉龐、火辣身材，讓她登上PTT表特版。（圖／綠肥兒IG）
綠肥兒表示，當初想了解大家是否會被疫苗副作用的「真實描述」嚇到，發現大部分的人不願意聽「包裹糖衣的謊言」，所以未來將繼續分享施打疫苗後的真實變化，並強調：「雖然疫苗會有不適，每個人程度不同，但是這個不適換健康的身體，是值得了，有疫苗可打，大家就去打！」

另一引起注目的點是，綠肥兒隨文附上4月底吃生日大餐的照片，她穿深U上衣，歪頭與布偶合影，一對傲人上圍、深邃事業線入鏡，網友打趣地說：「該看哪呢？專業看不到」、「超兇猛的戰鬥服」、「這個視角實在太美」！

▲▼綠肥兒呼籲大家都要去打疫苗。（圖／綠肥兒IG）
▲▼綠肥兒呼籲大家都要去打疫苗。（圖／綠肥兒IG）
▲▼綠肥兒呼籲大家都要去打疫苗。（圖／綠肥兒IG）
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，施打AZ疫苗發生血栓的個案，多為65歲以下，且女性發生率比較高，這一族群接受AZ疫苗注射要特別注意。此外，疾病管制署也提醒，過去曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起的血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗，或接種前與醫師討論、評估。（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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