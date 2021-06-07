《財富老司機》首次雲端開講！如何因應全球經濟困境？

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黃群仁進一步指出，「整個世界是扁平化的，全球化速度非常快，可是每個國家疫情的復甦舒緩狀況不太一樣，中國上大抵穩定，但有些國家正要開始蔓延，而日本、歐美有疫苗，形成復甦不同步，導致全球復甦會有很大的拖慢腳步的狀況。」他接著提到，復甦不同步打擊的三個例子：一、原料供應不足，產品製造成本高週期慢；二、疫情讓全球貨運價格高漲；三、全球貨幣連動，美元寬鬆緊縮，將是開發中國家惡夢。也就是說，很多原料送不到產品國，像是歐美日本的原料送不來，使產品製造成本跟產品製造週期變長，行程產品變貴了、無法供應，甚至有些國價受疫情衝擊不買，導致全球大停頓。
另外，從運輸的角度來看，可以發現最近陽明、長榮股票大漲，2020下半年看的出來貨運成本一定會變高，因為工人生病了，沒有工人，所以周邊產業都變貴了，比如說貨櫃，因為沒有卡車司機，船班也變貴了，導致一個貨櫃可能一、兩千塊，一下子漲到七、八千，可以發現整個運送變成供需失調，供需失調就會產業變動。
而彭懷恩也觀察到，美國的通貨膨脹率在上個月已經達到百分之四點二，表示聯準會可能要升息了，因為合理的通膨是百分之二到三，升到四的時候它們一定要去做控制，「我覺得這些都是警訊，大家要注意的數據，就是通膨指數。」他進一步表示，整體來說危機就是轉機，每次危機就會淘汰一些，就像彗星撞地球，恐龍也會消失的，但也不必太悲觀，因為台灣在全球經濟居於非常多的有利地位，像半導體、傳產都很強，雖然全台目前陷入很焦慮的情境，但跟去年(疫情)有很大的不同，因為今年疫苗更加普遍了，雖然台灣拿到疫苗速度比較慢，但對目前疫苗的調度效率有信心，呼籲大家不要太擔心。
兩人都認為，待疫情結束，世界一定有新的秩序新的產業興起，看出趨勢，避開危險相當重要，而台灣企業該如何求生，個人又該如何因應改變，下一集《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，繼續和觀眾雲端說分明。