安慶隨機殺人致6死14傷　中國近期多惡性事件

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根據陸媒公開報導，自5月下旬以來，中國各地至少已有十數起的惡性傷人事件，有些與感情糾紛有關，多數則在警方通報時還不確定原因。這類事件引發的公共安全與校園安全問題，已受到越來越多關注。
5日在四川眉山傳出故意傷人事件，一男子將理髮店內的兩人殺害後逃竄，警方發出最高懸賞人民幣10萬元的協查通報。
3日在廣西柳州，1名42歲男子在社區持刀傷人，現場2人因傷勢過重經搶救無效死亡，初步調查，犯罪嫌疑人因感情糾紛行兇。
5月29日在江蘇省南京，41歲男子因感情糾紛行兇，當街輾壓前妻、撞車逃竄、持刀捅人，共傷及7人，加上兇嫌自殺未遂，共8人送醫治療。同樣在5月29日，浙江嵊州市發生一起殺人案，共導致3死2傷。
5月28日在湖南郴州，5名小學生在校外被一男子砍傷。渭南日報引述不具名商家說，行兇男子居住在附近，精神有問題。
5月24日在河北任丘，一所中學校門外發生砍人事件，行兇男子30歲，無業。事件造成3人受傷，包含一名家長和兩名學生，其中一名傷者傷勢較重。有媒體報導，男子疑似精神病患者。
5月22日，大連勞動公園門前突發一起嚴重交通事故，一輛轎車猛烈撞擊正在過馬路的行人，沒有任何減速的跡象，導致4死3傷，肇事逃逸駕駛為31歲男子，後被警方抓獲。
5月17日在上海，一名女子在分眾傳媒上海辦公樓內持刀劃傷5人。肇事者稱，因情感糾紛進入辦公樓尋人未果，後來情緒激動持水果刀傷人。
據報導，此外，這段時間在浙江義烏、江西南昌、湖北武漢等地都有發生惡性傷人事件。（編輯：張淑伶/周慧盈）1100607
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