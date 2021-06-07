解封前夕疫情現升溫　英不排除延後解封

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韓考克說，最初在印度發現、現被命名為Delta的變異病毒株比造成英國上一波疫情的Alpha變異病毒株的傳染力高40%，目前是英國境內主要流行的COVID-19病毒株，不過英國住院率與死亡率大致持平。
韓考克對英國廣播公司（BBC）說，Delta變異病毒株的高傳染力，使得解除封鎖的決定「更具挑戰性」。
若干科學家呼籲延後解封。
韓考克說，若有必要，政府對推遲英格蘭6月21日解封日期「絕對抱持開放態度」 。
英國醫學科學院（Academy of Medical Sciences）院長安．強生爵士（Dame Anne Johnson）表示，下週查看感染數據，「絕對至關重要」。
英格蘭解除防疫限制的最後階段，將取消對社交接觸的所有法律限制。夜店將重新營業，對各種表演、婚禮和日常活動的限制也將取消。
英國政府預定6月14日將對是否進一步鬆綁英格蘭防疫封鎖做出最後決定。
英國今天通報新增5341起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，較一週前多了68%，並在28天內新增4起死亡病例。
英國政府通報的數據另顯示，目前英國境內已有4033萬3231人接種了第一劑疫苗，接種兩劑疫苗的有2766萬1353人。
天空新聞網報導，持續成功推動疫苗接種作業，是英國政府希望能按最後一步計畫於6月21日解除英格蘭防疫限制的關鍵。
韓考克說疫苗削弱了染疫與重症之間的聯繫，他並敦促接種第一劑疫苗者預訂施打第二劑。
韓考克還說，未來幾天將開放30歲以下民眾施打疫苗，英國目標是在7月底以前，讓所有成年人完成第一劑接種。
當被問到6月之後是否會繼續實施戴口罩和居家辦公等措施，韓考克說，「不排除這種可能性」。
他還說，有關單位目前正在檢視維持社交距離和國內疫苗接種護照等措施。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1100607