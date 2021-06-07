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疫情延燒　蘇貞昌拍板全台3級警戒延至6月28日

▲行政院7日召開防疫會議，行政院長蘇貞昌拍板決定全台防疫3級警戒延長至6月28日。（圖／行政院提供）
▲行政院7日召開防疫會議，行政院長蘇貞昌拍板決定全台防疫3級警戒延長至6月28日。（圖／行政院提供）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-07 11:01:55｜2021-06-07 11:38:52

行政院發言人羅秉成今（7）日表示，行政院院長蘇貞昌今早召開行政院擴大防疫會議，會中由中央流行疫情指揮中心（CDC）報告上週全球與國內疫情發展、國內各項醫療量能，疫苗施打規劃以及由各部會報告各項防疫作業執行狀況。

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針對目前疫情仍未穩定，蘇貞昌在審酌各部會意見後，凝聚共識並做出裁示，延長全國的3級警戒管制，為期兩週至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，相關措施由陳時中指揮官於今日下午指揮中心例行記者會中宣布。蘇院長表示，因應3級管制，請教育部做好大學指考的相關防疫規劃，包括試務人員的疫苗接種、試場的分流等政策，也要配合CDC並妥為對外説明。

此外，蘇貞昌在會中也提到，來自日本捐贈的124萬劑AZ疫苗將在本週完成檢驗、封緘後就能開始配撥施打，基於降低重症機率，這次保留很大部分優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等，由於大部分都已經有個人資料，請衛福部提供指引規定給地方政府造冊，以利接種作業。

另外，在苗栗發生電子廠移工群聚感染的情況，蘇貞昌表示，防疫管理上應該嚴格要求，除了協助各縣市的篩檢作業之外，移工居住環境的管理、移工的健康監測、利用LINE@群組以及翻譯人員幫忙確診或隔離移工的關懷和照顧等，都請勞動部和內政部務必配合做好。

蘇貞昌說，過去1年多，感謝各部會的通力合作，讓台灣的疫情能守住1年多，成為世界上少數能正常生活還保有高度經濟成長國家。現在變種病毒更加強悍，本土疫情升溫，各部會應該負起責任，當CDC的後盾，主動幫忙解決問題。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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