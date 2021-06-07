NBA／老闆說不換！獨行俠首輪出局卡萊爾仍保住13年帥位
達拉斯獨行俠今(7)日和洛杉磯快艇進行G7對決，也是本季首輪唯一搶七大戰，可惜最終獨行俠以111:126吞敗，賽後獨行俠老闆Mark Cuban(庫班)保證不會換掉主帥Rick Carlisle(卡萊爾)。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-07 11:36:57
遭淘汰後Carlisle馬上就被問到是否認為自己適合繼續帶領獨行俠，他把這個問題丟給老闆，要大家去問Cuban，並對自己有信心，「當然，我認為我可以，但我會發訊息問他(Cuban)，看他對這問題有什麼看法。」
隨後Cuban回應此事，「讓我告訴你們，我是如何看待執教這件事，你不能為了改變而改變，除非你知道有其他更好的人選，但真實情況是，很少會有比現在好更多的人出現。」
獨行俠本季一度瀕臨季後賽邊緣，好在最後打出6勝2負強勢收尾，並把衛冕軍湖人、勇士擠出前6，以42勝30負戰績，拿下西區第5種子，季後賽和實力接近的第4種子快艇對決，也鏖戰到搶七不算太過失敗。
今年61歲的Carlisle結束12年NBA球員生涯後轉戰教練，曾在籃網、拓荒者和溜馬擔任助教，接著在活塞、溜馬改任總教練，2008年執教獨行俠至今已13年。