疫苗免費施打　國民黨：續爭取全民普發1萬現金

新冠肺炎疫情延燒，政院上周通過「紓困4.0」、疫苗免費施打，國民黨呼籲，全民應普發1萬元現金，才是最公平、最快速，同時可以避免群聚的救急方式。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-07 11:26:16｜2021-06-07 12:00:09
國民黨立院黨團今（7）日持續進行「我要疫苗、台灣要活命」快閃活動，黨團總召費鴻泰率書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍，率黨籍委員，前往總統府和疾管署前，透過快閃活動表達疫苗短缺的訴求。
陳玉珍表示，在黨團成功爭取疫苗免費施打後，將繼續爭取全民普發1萬元現金，因為服務處接到許多民眾反應紓困方案複雜又不能雨露均霑，面對這一波疫情，受影響的產業是各個階層全面性的，再為了節省行政流程，還是應該全民普發現金。
國民黨團指出，全民普發現金才能最公平、最快速的救急困方式，同時可以兼具免申請，可避免群聚，也能顧公僕安全。
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