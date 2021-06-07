紓困4.0登錄頁面塞爆！勞動部籲晚點申請：7／5前都有效
行政院紓困4.0中，針對「自營作業者或無一定雇主勞工生活補貼」今（7）日起開放線上登錄，總計有85萬名勞工符合資格，但一早就出現網頁大塞車情形，甚至出現排隊時間要1小時以上等狀況，勞動部強調，若本身沒有急迫需求，先讓有需求者先行登錄，只要在7月5日前成功上傳，領取補貼的權益都一樣，不會受到影響。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-07 11:18:22
本土疫情嚴峻，全國升級第三級防疫警戒，讓不少人工作大受影響，出現經濟困難，行政院規劃紓困補助，宣布延續去年針對月投保薪資未超過24000元(含)以下之勞工，每人補貼新台幣3萬元外，擴大於月投保薪資超過24,000元（即月投保薪資等級在25200元以上）之勞工，亦給予每人新台幣1萬元之補貼，預計有85萬名勞工符合資格，並於6月7日開放網路登錄，去年申請過且符合資格者，因已經匯進戶頭，因此這次不用再上網申請。
勞動部預估，今日是開放登入首日，網路流量將會最高，系統已經設定排隊功能啟動，供民眾預先知道上網登錄時間，但由於等待時間幾乎都要1小時以上，網頁大塞車，讓不少民眾怨聲載道，抱怨時間到了、排隊完進去後還是顯示紅字無法登錄，也有網友稱自己從凌晨等到現在，都已超過6小時。
對此，勞動部稍早表示，在7月5日登錄前都有效，為了避免網路塞車，籲請勞工朋友讓給有急需的民眾先登錄，「晚幾點登錄、網路不塞車、權益不受損」，並不會因為晚一點傳帳號登錄而受到影響。