Tag人物／政商名流告別式花藝出自她手　感受再見的溫度

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翁采宜在成為告別式花藝師之前，已有15年的花店工作資歷，當時主要是負責婚禮花藝佈置，突如其來的一場怪病，讓她的人生出現了轉捩點，起初只是腳底發麻、很快的便從腳底開始麻痺到脖子，她整個人癱瘓在床，這樣的怪病沒有病名，醫生只說是一種脊椎性的病毒感染，當她整個人麻痺不能動，只能躺在病床看著兩旁親友啜泣時，翁采宜說：「好像那種告別式的感覺」。幸好翁采宜的母親在她發病不久，即刻當機立斷將她轉往北部資源較多的大醫院治療，湊巧轉入的醫院也曾發生類似的病例，醫生將翁采宜全身的血漿換過一遍，她才得以康復出院。
在之前的婚禮佈置工作，翁采宜較忌諱去觸碰喪禮的需求，而大病初癒後，在機緣巧合下她接到朋友的邀請，詢問她是否願意參與告別式的花藝佈置，在鬼門關前走一遭的翁采宜，對於近在咫尺的死亡，似乎比較沒有那麼多的忌諱，反而覺得可以服務這群人，為祂們設計一場「有溫度」的告別式好好說再見。
打破傳統 花藝設計讓告別式更溫馨
起初當翁采宜踏進告別式這塊領域的時候，她非常驚訝這塊領域是沒有設計概念的，對老一輩的師傅來說，越多花籃代表這位亡者越是有頭有臉的大人物，早期就是用數量去堆、有花海去砸，那一刻翁采宜深深覺得這個行業需要她，她是臺灣第一位將花藝設計帶入喪禮佈置的先驅者。
在當時，還沒有人使用電腦設計繪圖，翁采宜採用了。在當時，與她合作的禮儀公司提出每一場告別式都要有不同的變化，翁采宜做到了。她開始整理可以使用的道具，有人想要辦一場派對告別式，她準備音響，用華麗燈光營造氣氛，告別式也可以很不一樣，客製化的告別式，代表著每一個人一生的呈現，每個人的人生不盡相同，告別式的花藝佈置當然也可以不同。
一張生活照 洞悉逝者心意
「每次接到案子我都會希望能夠看到往生者的照片」，設計過上千場告別式的翁采宜表示，照片是每一次靈感的起源，所以當家屬或是親友沒有概念，想要什麼樣的告別式時，她會先詢問想要在告別式的會場放什麼樣的照片？以導演齊柏林為例，家屬說齊導演最喜歡黃白顏色、也根據他知名作品《看見台灣》，告別式會場就以大自然、遼闊的感覺去做發想，而羅姐平常在螢光幕前給人的印象是活潑、美麗，佈置就會以活潑、鮮豔的顏色去設計，翁采宜笑說：「或許也是往生者冥冥中告訴我，祂們想要什麼吧！所以幾乎案子都會圓滿結束。」
設計過這麼多場告別式，翁采宜說：「其實婚禮可以自己去規劃，喪禮也是可以」，或許大家對於「死亡」有著許多忌諱，然而只要將其想成是人生這段旅程的最終站，你想要用什麼樣的方式跟親友告別，或許這個問題值得深思！
【Tag人物小檔案】
●姓名：翁采宜
●年紀：49歲
●經歷：花回想花藝設計有限公司創辦人
《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。