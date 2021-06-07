藍籲立院臨時會設快篩站　游錫堃：需慎重考慮

為加速審理紓困特別預算追加案，立法院將從今（7）日下午開始加開臨時會。不過，國民黨團則呼籲應該在立法院設置快篩站，讓立委、助理、立院職工、到院官員、記者完成快篩後再開會；但立法院長游錫堃在受訪時表示，事關重大，需審慎考慮，若四黨都同意，他就來做。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-07 11:24:15
游錫堃今天主持朝野黨團協商前接受訪問時表示，行政院已經將紓困預算送到立法院，為配合防疫及紓困，立法院也在今天召開朝野黨團協商、11點開談話會，若都順利，下午就召開院會，明天就讓行政院院長蘇貞昌赴立法院報告並備詢，接著密集審特別預算，讓預算趕快通過。
至於國民黨團提議在立法院設置快篩站一事，游錫堃坦言，確實有黨團提出這樣的建議，但他認為，立院並不是很空曠，且附近已有台大醫院的快篩站，若立院設快篩站，只處理立委、行政官員跟國會助理，有一組人在這會增加人力負擔，既然立院已經設、讓附近居民也能進來才對，不然立院就好像有特權，但如果讓民眾來，若有人確診，萬一立院受影響，對國會運作很不利，事關重大需慎重考慮，「不過我不敢做決定，如果四大黨團都同意，我就來做」。
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