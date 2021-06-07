COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國最大破產案！海航欠債5兆　股權複雜如清明上河圖

▲《紐約時報》指出，海航集團破產不只是中國企業在海外快速擴張導致財務危機的前車之鑑，更是對中國高層的警示。（圖／美聯社／達志影像）
▲《紐約時報》指出，海航集團破產不只是中國企業在海外快速擴張導致財務危機的前車之鑑，更是對中國高層的警示。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-07 11:38:25｜2021-06-07 16:40:49

《路透社》日前援引匿名消息報導，約6.74萬家債權人向「嚴重資不抵債」的中國海航集團（HNA Group）申報了總計人民幣1.2兆元（約台幣5.2兆）的債權。海航集團清算組負責人任清華稱，海航集團已確認人民幣4057億元債權有效，不予確認的債權人民幣3535億元。但匿名消息稱，此次審查中另有人民幣1565億元的債權申報正在評估之中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
海航集團為第一批獲得中國政治支持的企業之一，該公司擁有許多中國私企夢寐以求的政治人脈，海航聯合創辦人陳峰曾是中國國家副主席王岐山的副手，前總理溫家寶的兒子也與海航高管關係匪淺；2015年習近平訪問英國時，還特別出席海航旗下的海南航空在曼徹斯特舉辦的活動。

過去有政治背景撐腰、一帆風順的海航集團利用貸款大舉收購知名企業股份，在全球各地收購金融公司，房地產和其他資產，手握希爾頓酒店（Hilton Hotels）、德意志銀行（Deutsche Bank）、維珍澳洲（Virgin Australia）等企業的大量股權，鼎盛時期集團在全世界擁有40萬名員工。

然而，現今海航集團破產凸顯其過去中國企業在海外大舉收購的戰略風險，快速膨脹雖然讓海航躋身世界200強企業，但也導致公司陷入財務困境，2017年海航爆出負債高達940億美元。集團下的三家子公司更在今年1月底披露，海航股東及數十家子公司挪用了近100億美元的企業資金，來償還自身不斷上升的債務。

▲（圖／翻攝自《香港01》）
▲中國海航集團海航集團創立於1993年，旗下擁有航旅、物流、資本和科技4大業務，曾經作為中國企業海外併購的領頭羊。（圖／翻攝自《香港01》）
2018年，海航拋售價值超過200億美元的資產，包括雪梨、紐約和香港的房地產以填補如同無底洞的「債務窟窿」。在海航陷入財務危機之時，集團創辦人、時任董事長王健於2018年7月在法國意外身亡，王健死後僅2天，他在海航集團持有的15%的股份被轉入海航集團的主要股東「海航慈航基金會」。時機敏感導致王健的死因曾被外界懷疑為「被自殺」，背後和中國政府想要收緊控制國際化大型私企有關。

《紐約時報》報導，上海匯業律師事務所估計，海航大約有2000億美元的債務無力償還，債權人不得不對海航旗下的321家子公司進行審查。海航破產不只是一家公司的債務危機，更是中國2007年實施《破產法》以來最大的破產案，考驗著國家法律的執行力。中國民航局和國家開發銀行相繼出手接管海航部分事務，外界預測，海航大部分重組可能會在北京政府的介入下秘密進行。

《日經亞洲評論》報導，海航集團1月的破產聲請揭露了其複雜的金流網路，隨著訴訟案的推進，揭露了由於集團內部的債務，這家擁有14上市公司股權的大公司，2020年虧損居然高達957.2億人民幣，其中虧損最嚴重的包括中國南方航空，2019年淨虧損640億人民幣，海航集團重組以及海南航空將由誰接手都備受矚目。

報導續指，中國海南省高級人民法院於3月裁定受理海航集團及旗下子公司的重整申請，根據中國法律規定重組期限通常為6個月且可再延長3個月。上週五（4）海航集團的債權人在線上舉行第一次會議。有趣的是，海航集團股權關係樹狀圖也在早前曝光，結構複雜龐大被形容像一張「清明上河圖」，破產後的結構重組恐怕是項花費數月，甚至數年的巨大工程。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲海航集團破產，旗下的海南航空去向備受矚目，吉祥航空4月傳出有意計畫合夥收購。（圖／美聯社／達志影像）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
47.33%52.67%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.96%70.04%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.89%30.11%
2021-06-05-2021-06-08

檢疫期縮短「3+11」協調會沒有會議記錄？您相信嗎？

相信，不是故意的
不相信，應該有隱情
4.49%95.51%
2021-06-04-2021-06-07
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀