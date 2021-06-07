中國最大破產案！海航欠債5兆　股權複雜如清明上河圖

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過去有政治背景撐腰、一帆風順的海航集團利用貸款大舉收購知名企業股份，在全球各地收購金融公司，房地產和其他資產，手握希爾頓酒店（Hilton Hotels）、德意志銀行（Deutsche Bank）、維珍澳洲（Virgin Australia）等企業的大量股權，鼎盛時期集團在全世界擁有40萬名員工。
然而，現今海航集團破產凸顯其過去中國企業在海外大舉收購的戰略風險，快速膨脹雖然讓海航躋身世界200強企業，但也導致公司陷入財務困境，2017年海航爆出負債高達940億美元。集團下的三家子公司更在今年1月底披露，海航股東及數十家子公司挪用了近100億美元的企業資金，來償還自身不斷上升的債務。
2018年，海航拋售價值超過200億美元的資產，包括雪梨、紐約和香港的房地產以填補如同無底洞的「債務窟窿」。在海航陷入財務危機之時，集團創辦人、時任董事長王健於2018年7月在法國意外身亡，王健死後僅2天，他在海航集團持有的15%的股份被轉入海航集團的主要股東「海航慈航基金會」。時機敏感導致王健的死因曾被外界懷疑為「被自殺」，背後和中國政府想要收緊控制國際化大型私企有關。
《紐約時報》報導，上海匯業律師事務所估計，海航大約有2000億美元的債務無力償還，債權人不得不對海航旗下的321家子公司進行審查。海航破產不只是一家公司的債務危機，更是中國2007年實施《破產法》以來最大的破產案，考驗著國家法律的執行力。中國民航局和國家開發銀行相繼出手接管海航部分事務，外界預測，海航大部分重組可能會在北京政府的介入下秘密進行。
《日經亞洲評論》報導，海航集團1月的破產聲請揭露了其複雜的金流網路，隨著訴訟案的推進，揭露了由於集團內部的債務，這家擁有14上市公司股權的大公司，2020年虧損居然高達957.2億人民幣，其中虧損最嚴重的包括中國南方航空，2019年淨虧損640億人民幣，海航集團重組以及海南航空將由誰接手都備受矚目。
報導續指，中國海南省高級人民法院於3月裁定受理海航集團及旗下子公司的重整申請，根據中國法律規定重組期限通常為6個月且可再延長3個月。上週五（4）海航集團的債權人在線上舉行第一次會議。有趣的是，海航集團股權關係樹狀圖也在早前曝光，結構複雜龐大被形容像一張「清明上河圖」，破產後的結構重組恐怕是項花費數月，甚至數年的巨大工程。